Crafttalk вывела на рынок облачную версию своей платформы

Crafttalk, создатель ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, сообщила о выводе на рынок полноценной облачной версии своего решения.

SaaS-версия платформы Crafttalk, прежде всего, предназначена для компаний, планирующих запустить в максимально сжатые сроки и без серьезных инвестиций в развертывание дополнительной инфраструктуры проект по созданию клиентского или внутреннего чатов, в которых есть возможность общаться как лично, так и получить информацию от бота, с поддержкой ИИ. Тарифы на облачные лицензии Crafttalk доступны даже для бюджета компаний малого и среднего бизнеса. Настройка и начало работы с платформой возможны в течение нескольких дней, причем без участия ИТ-специалистов. Достаточно консультации специалистов разработчиков, так как все инструменты решения интуитивно понятны. SaaS-решение от Crafttalk позволяет небольшим компаниям использовать функциональность ИИ-платформы, которой обладают крупные компании.

«В настоящее время SaaS-версия Crafttalk – единственное на российском рынке облачное решение для SMB, которое может комплексно решать проблемы автоматизации клиентских и внутренних коммуникаций с помощью искусственного интеллекта (ИИ), - сказал Михаил Сбитинков, сооснователь и технический директор компании Crafttalk. - Облачные решения для создания чат-ботов доступные на российском рынке не позволяют использовать технологии deep learning из-за невозможности в реальной жизни собрать и разместить объемы данных, необходимых для обучения ИИ, для заказчиков из среднего и малого сегментов. Технология, примененная в решении Crafttalk, позволяет преодолеть этот барьер за счет тесной интеграции чат-бота, оператора и автоматического накопления знаний в процессе работы оператора».

Crafttalk является партнером облачных экосистем «Яндекс» и Microsoft Azure. В облачной версии решения соблюдаются все современные стандарты безопасности и нормы в отношении работы с персональными данными. В продукте имеются механизмы безопасной авторизации пользователей в личных кабинетах и мессенджерах.

Crafttalk – это ИИ-платформа для оказания услуг контакт-центра для текста, работающая в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта. В составе решения: омниканальная чат-платформа, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге ИИ помогает операторам, повышая скорость и качество поддержки. Особенно эффективно решение может использоваться в компаниях с количеством операторов от 3 человек. Продукт Crafttalk входит в реестр отечественного ПО и уже внедрен в крупнейших контакт-центах, банках и логистических компаниях. Среди них — «Магнит», Neovox, «Фронт лайн», Россельхозбанк, «Почта России», Альфа-банк в Казахстане. С начала 2020 г. платформа Crafttalk ежемесячно обрабатывает в среднем более 1 млн диалогов, что позволяет ей активно развиваться.

Для своих клиентов Crafttalk предлагает сетку из четырех SaaS-тарифных планов: MINI, S, M, XL, отличающихся количеством операторских лицензий и диалогов, обрабатываемых ИИ в месяц.

По данным исследования Oracle, более 50% клиентов уже сейчас ждут, что бизнес будет доступен 24/7. Чат-бот CtaftTalk на базе искусственного интеллекта поможет справиться с этим запросом и круглосуточно отвечать на запросы пользователей. Облачная версия Crafttalk будет интересна предприятиям из абсолютно различных отраслей: телеком-компаниям и e-commerce, логистическим предприятиям и производителям мебели, медицинским центрам и небольшим ритейл компаниям, продуктовым компаниями и маркетинговым агентствам, сетям салонов красоты и пр.

Возможности текстовой платформы Crafttalk адресованы компаниям, перед которыми стоят задачи кратного роста бизнеса, автоматизации маркетинга и лидогенерации, для которых важно отстроится от конкурентов за счет клиентоориентированности, повысить качество работы менеджеров за счет оптимизации трудозатрат на рутинные процессы. Это решение для тех, кому важно получить весь необходимый инструментарий для работы в тексте из «единой точки», роль которой выполнит платформа Crafttalk.