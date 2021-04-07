Спецпроекты

ПО Svetets TMS обеспечит длительное хранение и удобную выгрузку записей разговоров

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Светец» обеспечила клиентам услуги «Виртуальная АТС» (ВАТС) «Ростелекома» возможность более гибко управлять сроками хранения записей разговоров. Если раньше журнал вызовов был рассчитан на хранение в течение 30 дней, то теперь корпоративные пользователи ВАТС могут настраивать глубину хранения записей на срок, продиктованный их бизнес-процессами – вплоть до года.

ВАТС «Ростелеком», реализованная на базе «Сервисной платформы Svetets TMS», позволяет пользователям не только гибко настраивать глубину хранения записей разговоров, но и выгружать записи единым архивом – с учетом установленных фильтров и необходимого интервала времени.

В результате возросших возможностей корпоративные пользователи могут как хранить записи разговоров между сотрудниками и клиентами «в облаке» более длительное время, так и, напротив, скачивать записи разговоров и анализировать историю общения с клиентом на собственных мощностях.

«Разрабатывая наши продукты, мы ориентируемся на запросы со стороны операторов связи и их клиентов, вводя наиболее востребованные функции и сервисы. Возможности платформы Svetets TMS дают ощутимое преимущество компаниям, для которых эффективные коммуникации с клиентами являются приоритетной задачей», – прокомментировал генеральный директор ООО «Фирма «Светец» Никита Журба.

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