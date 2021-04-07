HP объявила о конфискации более 4,5 миллионов контрафактных продуктов и комплектующих для печати за 2020 год

В 2020 году подразделение HP по борьбе с контрафактной продукцией и мошенничеством (Anti-Counterfeiting and Fraud, ACF) конфисковало по всему миру более 4,5 миллионов поддельных единиц продукции для печати, включая большое количество лазерных и струйных картриджей. Проверки были проведены в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Америке.

Операции проходили с ноября 2019 года по октябрь 2020 года – в период, когда пандемия COVID-19 усложнила и без того непростые условия борьбы с производителями контрафактных расходных материалов для печати во всём мире.

На фоне введенных ограничений, смены приоритетов таможенного контроля и растущих темпов электронной торговли, злоумышленники, пользуясь ситуацией, разработали новые стратегии анонимной продажи контрафактных картриджей в интернете. В свою очередь, подразделению ACF пришлось быстро адаптироваться и искать новые способы защиты заказчиков от мошенников. В результате за прошлый год в онлайн-магазинах были закрыты более 224 тысяч предложений о продаже поддельных картриджей.

В 2020 году эксперты ACF HP в сотрудничестве с заказчиками и партнерами провели свыше 1700 проверок клиентских поставок (CDI) и аудитов по защите торговых партнеров (CPPA) по всему миру. Цель этих мероприятий, проводимых с учетом соблюдения всех правил защиты от COVID-19, – обеспечить условия, при которых заказчики продолжат гарантированно получать оригинальные расходные материалы HP. Также в рамках онлайн-тренингов более 6700 партнеров и клиентов по всему миру получили практическую информацию о борьбе с контрафактной продукцией.

«Развитие онлайн-торговли наблюдалось и до пандемии, но с введением ограничений доступа к традиционным точкам продаж, количество виртуальных покупателей и продавцов резко возросло, – а вместе с тем увеличилось и число злоумышленников, тщательно скрывающих свою личность в Интернете, – отметил Гленн Джонс (Glenn Jones), руководитель глобальной программы HP по борьбе с контрафактной продукцией и мошенничеством. – Сейчас, как никогда ранее, технологии играют важную роль в выявлении и пресечении деятельности незаконных продавцов. Благодаря инвестициям в инструменты онлайн-мониторинга, использованию больших массивов данных для обнаружения подделок и усовершенствованию нашей технологии контроля и отслеживания, HP продолжает внедрять и практиковать новые способы защиты своих клиентов от контрафакта».

В 2020 году в странах Европы, Ближнего Востока и Африки команде ACF удалось.

Конфисковать 1 миллион незаконно произведенных картриджей, выявить и вывести из ассортимента онлайн-магазинов более 135 тысяч предложений контрафактной продукции. Предотвратить продажу 54 тысяч контрафактных лазерных и струйных картриджей в Нигерии – что стало крупнейшим объемом конфискованной продукции в регионе EMEA в 2020 году. Усовершенствовать методы контроля и отслеживания незаконной продукции. Лазерные картриджи по-прежнему занимают самую большую долю среди подделок и составляют свыше 75% от стоимости продукции, конфискованной в 2020 финансовом году.

В России, начиная с августа 2018 года, была реализована долгосрочная операция по отслеживанию и выявлению поставок контрафактной продукции. Правоохранительными органами Москвы было проведено большое количество контрольных закупок и проверок клиентских поставок, в результате которых был выявлен крупный синдикат производителей и дистрибуторов контрафактных расходных материалов. Московская полиция провела тщательное расследование дела, в том числе используя тактику скрытого наблюдения, и в начале 2020 года с нескольких складов на территории Москвы было изъято около 8 тысяч компонентов для изготовления контрафактных картриджей, а также задержано 5 подозреваемых, которые в настоящий момент ожидают вынесения судебного приговора.

Производство контрафактной продукции является преступлением, и ее использование может привести к целому ряду проблем с производительностью и надежностью устройств. К тому же, если поломка принтера вызвана использованием поддельного картриджа, гарантия производителя может стать недействительной.

Оригинальные продукты HP разработаны в соответствии со строгими стандартами качества и надежности, основанными на многолетних исследованиях и тестах. В отличие от подделок, оригинальные лазерные и струйные картриджи HP обеспечивают высокую производительность и стабильное качество печати. При подозрении на покупку подделки пользователи могут обратиться за консультацией на официальный сайт HP.