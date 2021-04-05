Компания «ФлексСофт» презентовала цифровую on-line «Платформу FXL» на форуме FinNEXT 2021

Компания «ФлексСофт» выступила партнером IX форума финансовых инноваций FinNEXT 2021, который проходил 25 марта 2021 г. в Москве.

Спикер компании «ФлексСофт» представил инновационный продукт компании – цифровую банковскую «Платформу FXL».

Входе своего выступления «Цифровая платформа для Fintech инноваций банковского сектора» докладчик сделал акцент на том, что быстрое развитие цифровых технологий диктуют свои правила и новые условия ведения бизнеса. Основным критерием успешности становится скорость вывода на рынок нового банковского продукта, услуги или сервиса (Time to market). Банки сегодня как никогда нуждаются в цифровых платформах, позволяющих гибко адаптироваться под требования рынка, моментально настраивать любой бизнес-продукт, оцифровывать любой процесс его обслуживания.

Инновационная on-line «Платформа FXL» компании «ФлексСофт» отвечает всем потребностям современного банка, может уверенно обрабатывать неограниченное число финансовых транзакций в режиме реального времени, обладает уникальной гибкостью настройки бизнес-процессов и продуктов, что дает банкам возможность быстрого вывода на рынок новых финансовых продуктов и услуг (минимальный Time-to-Market), проверенной надежностью, обеспечивающей высокую доступность сервисов.

Особый интерес участников форума вызвали возможности встроенного i-BPM-сервера «Платформы FXL», который позволяет максимально эффективно оцифровывать бизнес-процессы банка любой сложности, а применение BI-технологий дает возможность управлять бизнесом в режиме реального времени».