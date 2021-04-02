Спецпроекты

ИТ-решение Mains Lab помогло «Росгосстраху» в 2,5 раза увеличить количество найденных завышений стоимости в счетах по ДМС

Интеграция Бизнес-приложения

Mains Lab совместно с «Росгосстрахом» подвели итоги года использования автоматизированной системы проверки счетов медицинских организаций по ДМС. Искусственный интеллект и машинное обучение помогли увеличить количество найденных ошибок и завышенных стоимостей по счетам в 2,5 раза.

Сегодня через систему проходят счета из более чем 9 тыс. лечебных учреждений, оказывающих поликлиническую и стоматологическую помощь застрахованным. Как выяснилось, от 2% до 5% финальных стоимостей за услуги лечебных организаций являются некорректными. Это значит, что порой реально оказываемые услуги не соответствуют порядкам и правилам лечения, утвержденным Министерством здравоохранения России. Внедрение системы автоматизированного поиска несоответствий позволило не только сократить расходы страховой компании на проведение оценки на 30%, но и не допустить необоснованных трат своим клиентам.

Система представляет из себя программный комплекс, который принимает счета из клиник, анализирует их и сообщает экспертам компании о выявленных дефектах при оказании услуг. В течение всего периода эксплуатации системы продолжались ее обучение и калибровка. Важную роль в процессе повышения точности анализа счетов играют медицинские эксперты страховой компании. Именно они создают базу для дальнейших обновлений из примеров завышения стоимостей.

«Постоянное обновление и развитие системы, автоматизирующей поиск завышений — это залог ее актуальности и эффективности. Именно поэтому мы на ежедневной основе занимаемся разработкой новых функций и совершенствованием существующих. За последний год мы выпустили более 30 обновлений, а план доработок расписан на несколько месяцев вперед. В скором времени в системе появятся такие функции, как сопоставление данных из реестров услуг и данных с медицинского пульта, автоматический учет новых клинических рекомендаций, Business Intelligence модуль и другие», – сказал Юрий Кувшинов, генеральный директор Mains Lab.

«Управление убыточностью бизнеса по добровольному медицинскому страхованию – это сложный комплексный процесс, в который вовлечены сотни сотрудников из различных подразделений: продаж, андеррайтинга, урегулирования убытков. Особую актуальность эта задача приобретает сейчас, когда цены на медицинские услуги ускорили свой рост, по всей стране наблюдается отсроченный спрос на медицинские услуги после ограничений прошлого «коронавирусного» года, а корпоративные клиенты стараются сократить свои бюджеты на ДМС», — отметила начальник управления медицинской экспертизы блока медицинского страхования СК «Росгосстрах» Татьяна Демьяненко.

Другие материалы рубрики

«Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах

Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством

Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий

Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года

Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

10 гаджетов-игрушек для домашних животных: технологии для хвостатых

Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3

Техноблог

Можно ли включать смартфон во время полета?

Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий