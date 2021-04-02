ИТ-решение Mains Lab помогло «Росгосстраху» в 2,5 раза увеличить количество найденных завышений стоимости в счетах по ДМС

Mains Lab совместно с «Росгосстрахом» подвели итоги года использования автоматизированной системы проверки счетов медицинских организаций по ДМС. Искусственный интеллект и машинное обучение помогли увеличить количество найденных ошибок и завышенных стоимостей по счетам в 2,5 раза.

Сегодня через систему проходят счета из более чем 9 тыс. лечебных учреждений, оказывающих поликлиническую и стоматологическую помощь застрахованным. Как выяснилось, от 2% до 5% финальных стоимостей за услуги лечебных организаций являются некорректными. Это значит, что порой реально оказываемые услуги не соответствуют порядкам и правилам лечения, утвержденным Министерством здравоохранения России. Внедрение системы автоматизированного поиска несоответствий позволило не только сократить расходы страховой компании на проведение оценки на 30%, но и не допустить необоснованных трат своим клиентам.

Система представляет из себя программный комплекс, который принимает счета из клиник, анализирует их и сообщает экспертам компании о выявленных дефектах при оказании услуг. В течение всего периода эксплуатации системы продолжались ее обучение и калибровка. Важную роль в процессе повышения точности анализа счетов играют медицинские эксперты страховой компании. Именно они создают базу для дальнейших обновлений из примеров завышения стоимостей.

«Постоянное обновление и развитие системы, автоматизирующей поиск завышений — это залог ее актуальности и эффективности. Именно поэтому мы на ежедневной основе занимаемся разработкой новых функций и совершенствованием существующих. За последний год мы выпустили более 30 обновлений, а план доработок расписан на несколько месяцев вперед. В скором времени в системе появятся такие функции, как сопоставление данных из реестров услуг и данных с медицинского пульта, автоматический учет новых клинических рекомендаций, Business Intelligence модуль и другие», – сказал Юрий Кувшинов, генеральный директор Mains Lab.

«Управление убыточностью бизнеса по добровольному медицинскому страхованию – это сложный комплексный процесс, в который вовлечены сотни сотрудников из различных подразделений: продаж, андеррайтинга, урегулирования убытков. Особую актуальность эта задача приобретает сейчас, когда цены на медицинские услуги ускорили свой рост, по всей стране наблюдается отсроченный спрос на медицинские услуги после ограничений прошлого «коронавирусного» года, а корпоративные клиенты стараются сократить свои бюджеты на ДМС», — отметила начальник управления медицинской экспертизы блока медицинского страхования СК «Росгосстрах» Татьяна Демьяненко.