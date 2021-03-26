«Рикор» начинает экспортные поставки в Казахстан

Российский ODM- и OEM-производитель «Рикор» и «Цифровая технология Казахстан» объявляют о сотрудничестве. Пилотный проект по локализации российских серверов завершен успешно. К настоящему моменту заключен международный контракт, первые полученные сервера прошли валидацию и необходимую сертификацию. Сервера будут производиться под торговой маркой «Амирон».

«Цифровая технология Казахстан» выбрала «Рикор» в качестве разработчика и производителя по совокупным показателям качества, сроков, стоимости и открытости к сотрудничеству. Компания «Рикор» производит как сервера, так и комплектующие для их сборки (материнские платы, корпуса, платы расширения). В России уже десятки госкомпаний используют в своей ИТ-инфраструктуре сервера и серверные платформы «Рикор».

«Цифровая технология Казахстан» планирует заменить китайских и американских производителей серверным оборудованием под собственным брендом, выпуская его в России на заводе «Рикор Электроникс», который располагается в г. Арзамас Нижегородской области. Завод осуществляет массовое конвейерное производство. Он оснащен современным оборудованием, позволяющим производить корпусные детали из металла и пластика, монтаж компонентов на печатные платы, порошковое окрашивание и гальванопокрытие, производить штампы и пресс-формы любой сложности.

В дальнейшем компании «Цифровая технология Казахстан» и «Рикор» планируют расширить сотрудничество по локализации другого ИТ-оборудования «Рикор»: систем хранения данных, ПК, ноутбуков и мобильных устройств.

«В рамках цифровой трансформации в партнерстве с «Рикор» мы развиваем высокие адаптивные технологии, которые выводят нас на новый уровень цифрового суверенитета. У нас не только есть железо, но и BIOS/BMC с открытым кодом – это основной стержень, который выполняет не только функции инициализации, но также становится защищенной средой для безопасного запуска и исполнения приложения безопасности, мониторинга и управления системой, - отмечает gредседатель Совета директоров «Цифровая технология Казахстан» Бахтай Секербаев. - Таким образом, BIOS с открытым кодом и интегрированное с ним приложение безопасности обеспечивают более защищенную модель превентивной защиты вычислительной системы, исключает закладки (“back doors”), не декларированные возможности. Это предпосылка в создании своей модели криптографии. В дальнейшем мы планируем расширение сотрудничества, тиражирование и масштабирование технологических решений и разработок на международном уровне»

Руководитель коммерческого отдела «Рикор» Александр Стариков отмечает: «Наша компания выполняет полный цикл разработки и производства изделия под технические требования и под брендом заказчика. Мы рады, что накопленный опыт позволил нам заключить экспортный контракт. Мы благодарим наших партнеров за сотрудничество и доверие».