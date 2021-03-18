Спецпроекты

«Рикор» объявил о готовности производить для российских интеграторов до 5000 серверов в месяц

Интеграция Инфраструктура Электроника
, Текст: Владимир Бахур

Российский ODM-производитель «Рикор» по итогам финансового года собрал реальную статистику поставок и отзывы о совместной работе с конечными заказчиками из госсектора.

Аккаунт-менеджеры совместно с директором по качеству опросили несколько десятков ключевых партнеров и собрали информацию о количестве у конечных заказчиков оборудования и комплектующих «Рикор», их потребностях и уровне удовлетворенности.

За четвертый квартал 2020 года «Рикор» поставил в госкомпании около 3000 серверных платформ и более тысячи серверов. Это статистика только по тем заказчикам, где партнеры имеют юридическую возможность и согласились открыть данные. Таким образом, производство серверов в России становится заметным и востребованным.

В модернизацию собственного производства в г. Арзамас за прошлый финансовый год было вложено более 500 млн. рублей. Завод «Рикор Электроникс» уже сейчас обладает производственным потенциалом в 5 000 серверных платформ в месяц (включая основные комплектующие: материнские платы, серверные корпуса, платы расширения). Мощности «Рикор» позволяют производить до 7000 разнообразных плат в месяц. В данный момент организуется производственная база под выпуск персональных компьютеров.

«Сегодня мы делаем многое для того, чтобы имортозамещение в России стало реальным. Наши партнеры успешно участвуют в гостендерах, проводимых по ФЗ-44 и ФЗ-223, с оборудованием российского производства, - отмечает вице-президент компании Борис Иванов. - Исследование показало, сколько нашей продукции уже реально работает в госкомпаниях. Но главное, что заказчик доволен сотрудничеством с нами и оперативным решением всех вопросов».

«Мы считаем, что рынок импортозамещения и российского производства вычислительной техники должен быть развитым и цивилизованным. Поэтому мы являемся членом ключевых ассоциаций в данной сфере. Это дает возможность развивать рынок, создавать инструменты взаимодействия между его участниками, обмениваемся опытом. На текущий момент «Рикор» является членом двух профильных ассоциаций: «Ассоциации разработчиков и производителей электронники» (АРПЭ) и «Консорциум радиоэлектронной промышленности», - отмечает операционный директор «Рикор» Максим Остроумов.

В феврале 2021 «Рикор» подтвердил заключение Минпромторга РФ на линейку серверов. Это позволяет партнерам компании участвовать в гостендерах с серверным оборудованием, разработанным и произведенным на территории России. Кроме того, партнеры могут выпускать сервера под собственным брендом, используя комплектующие «Рикор» (корпуса, материнские платы и серверные платформы в сборе), на которые тоже получены заключения Минпромторга РФ. Вся продукция отличается доступной стоимостью на уровне цен азиатских производителей.



Другие материалы рубрики

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав

Acronis купил собственного дистрибутора

Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Техноблог

Что на самом деле можно вычислить по IP?

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера