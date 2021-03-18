«Рикор» объявил о готовности производить для российских интеграторов до 5000 серверов в месяц

Российский ODM-производитель «Рикор» по итогам финансового года собрал реальную статистику поставок и отзывы о совместной работе с конечными заказчиками из госсектора.

Аккаунт-менеджеры совместно с директором по качеству опросили несколько десятков ключевых партнеров и собрали информацию о количестве у конечных заказчиков оборудования и комплектующих «Рикор», их потребностях и уровне удовлетворенности.

За четвертый квартал 2020 года «Рикор» поставил в госкомпании около 3000 серверных платформ и более тысячи серверов. Это статистика только по тем заказчикам, где партнеры имеют юридическую возможность и согласились открыть данные. Таким образом, производство серверов в России становится заметным и востребованным.

В модернизацию собственного производства в г. Арзамас за прошлый финансовый год было вложено более 500 млн. рублей. Завод «Рикор Электроникс» уже сейчас обладает производственным потенциалом в 5 000 серверных платформ в месяц (включая основные комплектующие: материнские платы, серверные корпуса, платы расширения). Мощности «Рикор» позволяют производить до 7000 разнообразных плат в месяц. В данный момент организуется производственная база под выпуск персональных компьютеров.

«Сегодня мы делаем многое для того, чтобы имортозамещение в России стало реальным. Наши партнеры успешно участвуют в гостендерах, проводимых по ФЗ-44 и ФЗ-223, с оборудованием российского производства, - отмечает вице-президент компании Борис Иванов. - Исследование показало, сколько нашей продукции уже реально работает в госкомпаниях. Но главное, что заказчик доволен сотрудничеством с нами и оперативным решением всех вопросов».

«Мы считаем, что рынок импортозамещения и российского производства вычислительной техники должен быть развитым и цивилизованным. Поэтому мы являемся членом ключевых ассоциаций в данной сфере. Это дает возможность развивать рынок, создавать инструменты взаимодействия между его участниками, обмениваемся опытом. На текущий момент «Рикор» является членом двух профильных ассоциаций: «Ассоциации разработчиков и производителей электронники» (АРПЭ) и «Консорциум радиоэлектронной промышленности», - отмечает операционный директор «Рикор» Максим Остроумов.

В феврале 2021 «Рикор» подтвердил заключение Минпромторга РФ на линейку серверов. Это позволяет партнерам компании участвовать в гостендерах с серверным оборудованием, разработанным и произведенным на территории России. Кроме того, партнеры могут выпускать сервера под собственным брендом, используя комплектующие «Рикор» (корпуса, материнские платы и серверные платформы в сборе), на которые тоже получены заключения Минпромторга РФ. Вся продукция отличается доступной стоимостью на уровне цен азиатских производителей.