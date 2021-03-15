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Выпущено обновление ПО Svetets TMS в части локального резервирования

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Светец» выпустила обновление программного обеспечения «Сервисной платформы Svetets TMS» в части локального резервирования.

«Сервисная платформа Svetets TMS» включена в Реестр отечественного ПО при Минцифры и решает задачу организации сквозного процесса цифровых коммуникационных услуг на базе фиксированных, сотовых и IP-сетей.

Локальный резервный сервер LRS входит в состав сервисной платформы и обеспечивает непрерывность оказания облачных услуг виртуальной АТС (ВАТС) в тех случаях, когда не работает канал передачи данных между объектом заказчика и центральным узлом системы ВАТС.

В новой версии ПО синхронизация данных между центральным узлом сервисной платформы и локальным резервным сервером, размещаемым на объекте заказчика, осуществляется полностью в автоматическом режиме.

Сервер LRS – это дополнительный элемент резервирования, используемый при построении облачных решений с высокой степенью надежности. Функционал ориентирован на заказчиков, для которых резервирование цифровых коммуникационных услуг является критически важным, в особенности, на коммерческие организации и госструктуры, имеющие разветвленную филиальную сеть.

«У нас есть опыт практического применения данного решения, и мы видим, что локальное резервирование становится все более востребованной и перспективной практикой, – прокомментировал генеральный директор ООО «Фирма «Светец» Никита Журба. – Оборудование локального резервирования размещается на объектах заказчика и обеспечивает непрерывность основных услуг в автономном режиме, благодаря чему пользователи ВАТС остаются на связи даже в случае, если централизованная система предоставления услуг окажется временно недоступной».

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