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Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С»

Интеграция Системное ПО Электроника

Отечественный производитель микропроцессоров, вычислительных комплексов МЦСТ и производитель программных продуктов для оказания облачных услуг «Тионикс» (дочернее подразделение ГК «Ростелеком-ЦОД») провели испытания продуктов на совместимость.

Инженеры компаний МЦСТ и «Тионикс» в составе совместной рабочей группы завершили серию испытаний, в ходе которых была подтверждена техническая совместимость продуктов. На основании испытаний был подписан сертификат совместимости, действующий до ноября 2025 г.

Испытания показали, что программное обеспечение Tionix штатно функционирует на автоматизированных рабочих местах с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С» производства МЦСТ и позволяет работать с удаленными VDI машинами. Устройства от МЦСТ обеспечивают необходимый уровень производительности для формирования качественной картинки с удаленных виртуальных рабочих столов. Тестирование также продемонстрировало, что связка программного обеспечения и вычислительной техники дает возможность беспроблемно работать с пользовательскими устройствами, токеном и периферией.

«Комфортный доступ к виртуальному рабочему столу – важная задача как для производителей оборудования, так и для разработчика программного обеспечения систем виртуализации. Несомненно, от технологического взаимодействия «Тионикс» и МЦСТ получат выгоду не только наши компании, но и конечные пользователи VDI решений», – отметил Максим Кузьмин, product owner (владелец продукта) Tionix VDI.

«Проведение успешных испытаний и подписание сертификата совместимости – важное событие для наших компаний. Мы будем стремиться к тому, чтобы развивать и увеличивать партнерство с компанией «Тионикс» в дальнейшем», – сказал исполнительный директор МЦСТ Василий Воробушков.

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