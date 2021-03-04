AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT

AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT, обеспечивающую исключительную производительность, потрясающе живую графику и расширенные программные технологии, которые по-новому определяют переход в гейминге на разрешение 1440p.

Видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT являют собой образец передовых технологий и дизайна, которые отвечают постоянно растущим требованиям современных игр. В модели использованы: революционная игровая архитектура AMD RDNA 2, 96 МБ высокопроизводительного кэша AMD Infinity Cache, 12 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6, память AMD Smart Access Memory и другие новейшие технологии. Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT обеспечивает до двух раз более высокую производительность с потрясающими функциями по сравнению с видеокартами прошлого поколения в избранных играх и выдает более 165 кадров в секунду в некоторых киберспортивных играх, расширяет границы гейминга за счет невероятной производительности, высокого разрешения 1440p и захватывающей визуальной точности.

«Современные игры предъявляют как никогда высокие требования к вычислительной мощности, чтобы обеспечить геймерам все более захватывающие впечатления, — отметил Скотт Херкельман (Scott Herkelman), корпоративный вице-президент и генеральный менеджер подразделения графики в AMD. — Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT — это наилучшее решение для игр с разрешением 1440p. Для большинства геймеров, все еще играющих на видеокартах трех-четырехлетней давности, это идеальный вариант обновления, обеспечивающий невероятное качество изображения и бескомпромиссную игровую производительность при максимальных настройках 1440p».

Пользуясь столь высокой производительностью, более 40 сборщиков систем и OEM-производителей выпустят высокопроизводительные настольные ПК на базе новой видеокарты. Ожидается, что весной этого года HP обновит две настольные игровые системы — HP OMEN 25L и 30L, оснастив их видеокартами AMD Radeon RX 6700 XT и процессорами AMD Ryzen 5000 серии для настольных ПК.

«Геймеры постоянно ищут новые технологии, которые позволили бы им преуспеть и полностью погружаться в свои любимые игры, — сказала Джуди Джонсон (Judy Johnson), глава подразделения игровых платформ HP Inc. — Мы рады добавить новые видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT в системы OMEN 25L и 30L, чтобы способствовать захватывающим приключениям».

Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT построена на 7-нм техпроцессе и игровой архитектуре AMD RDNA 2, что обеспечивает оптимальное сочетание производительности и энергоэффективности. Дополнительные технологии и возможности включают.

AMD Infinity Cache — 96 МБ кэша данных последнего уровня на кристалле GPU при том же уровне энергопотребления, что и традиционные архитектуры5, обеспечивает пропускную способность до 2.5 раз выше, предлагая более высокую игровую производительность.

AMD Smart Access Memory – дает более высокую производительность при совместной работе видеокарт AMD Radeon RX 6000-й серии с процессорами AMD Ryzen 5000-й или некоторыми процессорами Ryzen 3000-й серии для настольных ПК и материнских плат AMD с чипсетами 500-й серии. Это предоставляет процессорам AMD Ryzen доступ к высокоскоростной видеопамяти GDDR6 и обеспечивает прирост производительности до 16%.

12 Гб высокоскоростной видеопамяти GDDR6 — позволяет геймерам с легкостью справляться с растущими требованиями к текстурам и визуальным эффектам в современных играх при высоком разрешении и максимальных настройках, а также позволит легко справляться с требованиями к играм класса AAA сегодня и в будущем.

AMD FidelityFX — интегрированный более чем в 40 игр набор инструментов с открытым исходным кодом с возможностью улучшения визуальных эффектов разработчиками игр, доступный на AMD GPUOpen. Оптимизированный для графики AMD Radeon, он включает в себя обширную коллекцию эффектов освещения, теней и отражений, которые можно интегрировать в новейшие игры с минимальными затратами на производительность.

DirectX Raytracing (DXR) — видеокарты на базе архитектуры AMD RDNA 2 оптимизированы для обеспечения реалистичности освещения, теней и отражений в реальном времени с помощью DXR, обеспечивая потрясающий игровой процесс. В сочетании с AMD FidelityFX разработчики могут комбинировать эффекты растеризации и трассировки лучей, чтобы обеспечить идеальный баланс качества изображения и производительности в играх.

AMD Radeon Anti- Lag – теперь с поддержкой DirectX 12 API, AMD Radeon Anti-Lag уменьшает время отклика ввода-вывода, делая игры более отзывчивыми и предлагая конкурентное преимущество в игровом процессе.

AMD Radeon Boost — Теперь с поддержкой Variable Rate Shading. Технология позволяет до 27% увеличить производительность во время быстрых игр за счет динамического понижения разрешения картинки или изменения частоты затенения для разных областей кадра, увеличения частоты кадров и текучести, а также повышения отзывчивости практически без ощутимого влияния на качество изображения.

«Мы рады партнерству с AMD, чтобы предоставить новейшую, долгожданную часть во франшизе Resident Evil геймерам, — говорит Питер Фабиано (Peter Fabiano), продюсер Capcom. — С мощной графикой Radeon RX 6000-й серии в сочетании с функциями и технологиями нового поколения, включая AMD FidelityFX, трассировку лучей и Variable Rate Shading, геймеры смогут насладиться потрясающей графикой, безумно детализированными персонажами и окружением, а также высокопроизводительным геймплеем».

AMD объявила о новом сотрудничестве с киберспортивной командой Mercedes-AMG Petronas Esports, подразделением команды Mercedes-AMG Petronas Formula 1. Компания Mercedes выбрала мощную комбинацию видеокарт AMD Radeon RX 6000-й серии, процессоров AMD Ryzen 5000-й серии для настольных ПК и передовых технологий ПО AMD Radeon для работы своих игровых ПК с высочайшей частотой кадров, игровым процессом с малой задержкой и максимально плавным вождением. AMD обеспечивает непревзойденное конкурентное преимущество в виртуальных гонках.

Видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT будут доступны на сайте AMD.com, у партнеров AMD, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE и XFX, а также у розничных продавцов/ритейлеров с 18 марта 2021 года, по стартовой цене $479. Обновленные настольные игровые ПК HP OMEN 25L и 30L будут доступны уже этой весной. В ближайшие месяцы планируются дополнительные предварительно сконфигурированные системы от OEM-партнеров и системных интеграторов.