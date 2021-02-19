В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ

В Детской краевой клинической больнице имени А. К. Пиотровича вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med, разработанную группой компаний ЦРТ, входящей в экосистему Сбербанка. В настоящее время сервис внедрен и используется врачами, работающими на направлении ультразвуковой диагностики.

Voice2Med — продукт искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время исследования врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы.

Высокое качество распознавания речи и подключение тематических языковых моделей обеспечивают полностью заполненный медицинский протокол, требующий минимума корректировок. Voice2Med также экономит время врачей: заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом. Теперь специалисты могут заполнять протокол параллельно с работой на медицинской аппаратуре.

Автоматизированное заполнение медицинских карт при помощи голосового помощника экономит время врача на заполнение документации, а также способствуют развитию электронного документооборота в больнице.

Наталья Красулина, управляющий Головным отделением по Хабаровскому краю: «Я бы хотела поблагодарить руководство хабаровских больниц и министерство здравоохранения края за открытость и готовность к изменениям. Благодаря их заинтересованности в инновационном развитии, и качественной обратной связи, Сбербанк и компании его Экосистемы уже сегодня могут оперативно разрабатывать и внедрять новые медицинские технологии и инструменты. Всё это в будущем поможет докторам быстрее диагностировать заболевания, и больше своего времени и внимания посвящать очной работе с пациентами».

Юрий Бойченко, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края, сказал: «В работе врачей, да и любого медицинского персонала, важно идти в ногу со временем. В течение нашего трудового пути мы учимся и стараемся оптимизировать нашу работу. Когда новые технологии позволяют нам меньше времени тратить на формальности, а больше времени уделять общению с пациентами и их лечению, уверен, это пойдет только на благо жителей Хабаровского края».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Voice2Med корректно распознает все медицинские термины и выражения, а надежность распознавания достигает 97–98%. Создавая этот продукт мы знали, что голос станет новым интерфейсом взаимодействия с информационными системами, поможет значительно оптимизировать работу врачей. Сегодня мы видим, что это подтверждается: Voice2Med значительно повышает качество медицинской документации, развивает документооборот, оказывается эффективнее систем в том числе с предустановленными шаблонами, способствует стандартизации медицинской лексики. Мы приветствуем внедрение решения в Хабаровске и дальнейшее масштабирование».

Voice2Med уже работает в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, в медицинских учреждениях Московской области, Мордовии, Перми, Мурманске. Постепенно систему будут внедрять и в других населенных пунктах Хабаровского края.