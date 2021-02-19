Спецпроекты

«Турборендер» и Yandex.Cloud представили совместное решение для рендеринга компьютерной графики в облаке

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Турборендер» и облачная платформа Yandex.Cloud заключили соглашение о партнерстве. Теперь компании, которые занимаются производством графики для кино, телесериалов или мультфильмов, смогут использовать максимальное количество виртуальных машин для рендеринга проекта с экономией до 55%. При этом все задачи по управлению облачными виртуальными серверами «Турборендер» берет на себя. Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно заключить договор с компанией «Турборендер».

Рендеринг — просчет кадров для объединения их в один видеоряд. Этот процесс требует немалых вычислительных мощностей, поэтому важно эффективно управлять ими. Внедренное в рамках партнерства решение полностью автоматизирует управление облачной рендер-фермой, не допуская ни минуты простоя виртуальной рендер-машины. Производителям графики не придется контролировать количество виртуальных машин - они будут выделяться автоматически по количеству рендер-задач. При этом все неиспользуемые ресурсы будут отключаться при завершении работы рендер-сервера.

VFX-студии смогут получить прерываемые и непрерываемые vCPU (виртуальные процессоры) Yandex.Cloud по запросу в течение нескольких минут, а создание нового пайплайна займет всего пару часов. В рамках сотрудничества услуги для VFX-студий предоставляются по тем же ценам, по которым можно получать ресурсы Yandex.Cloud самостоятельно, дополнительно для клиентов «Турборендер» действуют скидки до 55% на хранение данных, используемых в проектах.

«Количество виртуальных машин, которые можно задействовать в рендере, их конфигурации, стоимость и круглосуточная поддержка — важнейшие составляющие процесса рендера проектов. Ни одна рендер-площадка или облако до сих пор не предоставляли такое количество машин по такой стоимости, как «Турборендер» и Yandex.Cloud. При самостоятельном использовании облака VFX-студиям приходится платить больше, так как утилизация ресурсов далека от 100% в силу простоев, которые возникают при ручном управлении облачной рендер-фермой, к тому же необходимо подобрать оптимальную конфигурацию виртуальных серверов. В рамках созданного сервиса серверы включаются при наличии задач и автоматически отключаются, если очередь задач пустует. При необходимости мы можем выделить под проект 700 серверов. Уверены, что новые возможности будут по достоинству оценены участниками рынка и положительно повлияют на его развитие», — отмечает Валентин Дорохов, директор компании «Турборендер».

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