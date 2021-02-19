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«Перекрёсток» внедрил сквозную систему управления жизненным циклом товаров

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Торговая сеть «Перекрёсток» разработала и внедрила сквозную систему управления жизненным циклом товаров Product Lifecycle Management (PLMX), которая используется для управления собственными торговыми марками (СТМ) сети. Система «PLMX» позволит сократить срок запуска новых СТМ-товаров на 38%.

Новая система «PLMX» дает возможность трекинга и администрирования запуска новых товаров под собственными торговыми марками в течение всего жизненного цикла: от момента формирования идеи по товару и проработки его деталей до попадания на полку супермаркета и сбора аналитики по продажам. В удобном интерфейсе собраны все товары с актуальными статусами и задачами, экономическими показателями и необходимой аналитикой. В функционал системы также входит хранение ключевых документов и различных справочных данных.

Помимо непосредственных сотрудников торговой сети, в новой системе через платформу «Dialog.X5» в ближайшем будущем будут работать производители товаров, брендинговые и аудиторские агентства, а также лаборатории, в которых запускаемая продукция проходит контроль качества.

Разработка и запуск продукта были выполнены собственной продуктовой командой. Первая версия системы PLMX была запущена в пилотном режиме в ноябре 2020 года на 275 товаров собственных брендов сети. Уже в декабре семь товаров были запущены в продажу с ее помощью. В феврале 2021 года к системе будут подключены порядка 600 товаров, которые находятся на стадии запуска. В будущем планируется, что в PLMX будут включены все товары собственных торговых марок, в том числе и те, которые уже есть на полке.

«За последние 2 года доля СТМ в «Перекрёстке» выросла в 2 раза, а 2020 год стал рекордным по приросту доли СТМ в продажах. Мы считаем, что за развитием данного направления - будущее, - комментирует Сергей Филиппов, директор по развитию собственных торговых марок торговой сети «Перекрёсток». - Многие ритейлеры предпочитают использовать имеющиеся на рынке решения подрядчиков, подгоняя под них свою рабочую документацию и процессы. Такой подход не позволяет развивать свои процессы и адаптировать их под постоянно изменяющиеся потребности рынка, поэтому мы решили идти от задач сети и разработали собственную систему, которая позволит в кратчайшие сроки выводить на рынок качественные и полезные товары таких брендов, как «Маркет Коллекшн» или «Зеленая Линия».

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