«Силтэк» протестировала программу «Силлинк» для учета RFID-меток на детской площадке

«Силтэк» провела тестирование собственного программного продукта «Силлинк» для учета объектов инвентаризации на детской игровой площадке в Москве.

Детские площадки – одна из разновидностей малых архитектурных форм (МАФ), подлежащих обязательному учету. С 2021 г. инвентаризация объектов МАФ в Москве производится с помощью технологии радиочастотной идентификации (RFID). RFID-метки S-Tag 3D производства ГК «Силтэк» были установлены на элементах детской площадки компании «Вега групп» на Волжском бульваре в районе Текстильщики.

«Мы провели это показательное тестирование нашему партнеру в рамках стратегического сотрудничества, чтобы совместно продемонстрировать нашим заказчикам, что работа RFID-системы проста и безупречна при любых погодных условиях, – сказал Максим Селиванов, директор департамента технологий сохранности ГК «Силтэк». – Считывание производилось терминалом Chainway С72, все метки были обнаружены с комфортного расстояния для оператора. Мы показали заказчику, как просто взаимодействовать с программой «Силлинк», а также все ее возможности, большой спектр параметров и характеристик, которые могут быть полезны в процессе эксплуатации любых элементов МАФ. Наша универсальная UHF-метка S-Tag 3D идеально подходит для маркировки уличных объектов: она выдерживает большие перепады температур, снег, дождь, грязь; легко монтируется на любую поверхность и рассчитана на долгие годы работы в этих условиях. При этом для ее идентификации контролеру не обязательно залезать, например, на горку или в домик, ему нужно обойти периметр площадки – несколько меток одномоментно считываются на расстоянии 3-6 метров».

ГК «Силтэк» предлагает заказчикам стандартное комплексное решение для маркировки объектов МАФ, в которое входит: набор RFID-меток (несколько моделей на выбор), терминал сбора данных Chainway С72 с предустановленной программой «Силлинк». Терминал может быть заменен на другие устройства, в том числе, премиальные модели производителя Zebra Technologies.

ПО «Силлинк» разработано программистами ГК «Силтэк», полностью адаптировано под рядового пользователя; освоение программы не требует особых знаний и навыков, проводится под консультационным сопровождением специалистов компании.

«Наша компания занимается производством и поставкой уличных игровых и спортивных комплексов в Москве и по всей России, – сказал Тимур Кулдуев, генеральный директор «Вега групп». – На этой площадке мы установили несколько радиометок и теперь намерены освоить программное обеспечение для оперативной инвентаризации объектов учета. Наш главный интерес в том, чтобы контроль состояния горок, качелей, песочниц производился быстро и вся информация о необходимых действиях – что-то починить, заменить, убрать – передавалась в эксплуатационную службу максимально быстро. Ведь это не только комфорт, но еще и безопасность наших детей, спокойствие и уверенность родителей, что можно смело отпускать детей на площадку рядом с домом. Подчеркну, что этот контроль не входит в сферу деятельности нашей компании, мы только устанавливаем игровые комплексы. Однако нам важно предложить своим заказчикам–эксплуатантам готовое решение: сам комплекс с метками и рекомендовать аппаратно-программные средства управления им. Надеюсь, в лице группы компаний «Силтэк» мы нашли надежного стратегического партнера».