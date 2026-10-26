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Суперкомпьютеры «Яндекса» уцелели после атак БПЛА. Их разворачивают в новых локациях

«Яндекс» переносит свои суперкомпьютеры, которые участвуют в мировом рейтинге Top500, на новые площадки после атак беспилотников. В компании утверждают, что машины не пострадали и продолжат обучать нейросети.

Суперкомпьютеры получат новую «прописку»

«Яндекс» меняет локации трех своих суперкомпьютеров, сообщила компания в Telegram-канале.

«После запуска оборудование снова войдет в инфраструктуру сервисов "Яндекса”», — указано в посте. Сроки запуска не уточняются.

Вычислительные машины большой мощности не пострадали от октябрьских атак беспилотников на дата-центры «Яндекса» и уже разворачиваются на новых площадках, говорится в сообщении.

«Ляпунов», «Червоненкис» и «Галушкин»

Речь идет о компьютерах «Ляпунов» (производительность в тесте Linpack 12,81 петафлопса), «Червоненкис» (производительность в тесте Linpack 21,53 петафлопса) и «Галушкин» (производительность в тесте Linpack 16,02 петафлопса). Как сказал источник Forbes, они не зависят друг от друга и могут находиться в разных местах, поскольку это не суперкластер, а три независимых узла.

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«Яндекс»
«Ляпунов», «Червоненкис» и «Галушкин» - суперкомпьютеры «Яндекса», которые используются как инфраструктура сервисов компании и для обучения нейросетей

«Ляпунов» введен в эксплуатацию в 2021 г., «Червоненкис» и «Галушкин» — в 2021 г. Первые два размещались в Сасове Рязанской области. Третий — в дата-центре во Владимире.

Они названы в честь советских и российских ученых — Алексея Ляпунова, одного из основателей кибернетики; Алексея Червоненкиса, теоретика машинного обучения; Александра Галушкина, исследователя теории нейронных сетей.

Компьютеры построены на базе процессоров AMD Epyc и графических ускорителей Nvidia A100. В ноябре 2021 г. во всемирном рейтинге суперкомпьютеров Top500 «Червоненкис» занял 19-ую строчку, «Галушкин» — 36-ю, «Ляпунов» — 40-ю. Россия тогда ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров.

В Top500 от июня 2026 г. «Червоненкис» переместился на 101-ю позицию, «Галушкин» — на 134-ю, «Ляпунов» — на 161-ю.

Для чего используются суперкомпьютеры «Яндекса»

Трио суперкомпьютеров российский ИТ-гигант использует для развития собственных сервисов. В частности, с их помощью достигается высокая скорость работы «Переводчика» и повышенная точность перевода текста с одного языка на другой. То же касается перевода изображений и видеороликов.

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Важная роль суперкомпьютеров — обучение нейросетей. ИИ является крупнейшей инвестицией крупной российской технологической компании. «Это остается самой важной ставкой и самой капиталоемкой инвестицией “Яндекса” за всю историю компании», — сказал в интервью Forbes в начале сентября 2026 г. CEO «Алисы и умных устройств» Валерий Стромов.

В пиковые часы нужен большой кластер, чтобы обрабатывать поток запросов, а ночью трафика на порядок меньше — сервера по факту отдыхают, рассказал Стромов изданию: «Ребята придумали автоматическую систему, которая вечером видит, что нагрузка падает, и отдает часть серверов в обучение моделей, чтобы они не простаивали: днем обрабатывают запросы, ночью учат модели».

Анна Любавина

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