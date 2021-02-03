ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование

В 2020 г. АО «Почта России» впервые перешла на бюджетное планирование на базе автоматизированной универсальной системы планирования и управленческого учета, разработанной совместно с группой компаний «Ланит» и «Техносерв консалтинг».

Основной задачей проекта является унификация и автоматизация процессов бюджетирования, финансового анализа и подготовки управленческой отчетности, включая бесшовную интеграцию со всеми ключевыми системами компании, логистику и сеть отделений почтовой связи, что, безусловно, особенно важно для компании.

Проект является одним из самых крупных в своем классе в Восточной Европе: 91 филиал по всей России; 2500 пользователей; 22 подразделения с различными функциями и отдельными формами планирования их деятельности; 290 индивидуальных пользовательских форм для удобства каждого.

Помимо бюджетной кампании в рамках проекта также были проведены масштабные работы по выравниванию данных из смежных систем для последующего автоматического сбора фактических сведений и формирования план-факт анализа. Кроме того, сформирована модель среднесрочного планирования на 2021-2025 гг., позволяющая моделировать деятельность всей Почты России на пятилетнем горизонте с различными входящими параметрами.

На данный момент проект продолжается, уже начата подготовка к бюджетной кампании-2022.

«Этот проект направлен на дальнейшую автоматизацию и унификацию процессов планирования и финансового анализа на всех уровнях и в разных разрезах до каждого продукта, будет способствовать улучшению качества и скорости принимаемых решений, что в итоге позволит оптимизировать стоимость услуг для наших клиентов и повысить эффективность бизнеса, который компания ведет на высококонкурентных рынках», - прокомментировал Андрей Селюк, заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам Почты России.

«Данный проект является одним из самых крупных проектов в своем классе в Восточной Европе, – отметил Антон Чехонин, генеральный директор НОРБИТ (входит в группу компаний «Ланит»). – Существенный пласт работ посвящен проработке методологии основных процессов экономики, а общее число пользователей УИС составит 2500 сотрудников. Уверен, что опыт бизнес- и ИТ-консультантов НОРБИТ и наших партнеров поможет Почте России повысить эффективность управления бизнесом».

«Создаваемая система позволит заказчику снимать ограничения электронных таблиц за счет автоматизации процесса планирования, увеличивать точность результата, стандартизировать источники данных в едином хранилище и создавать сложные, многомерные модели, способствующие получению более достоверных прогнозов. Система призвана объединить имеющиеся разрозненные информационные системы разного уровня, что позволит обеспечить прозрачность формирования основных показателей деятельности в отчетности и бюджетах», - рассказал Сергей Андриановский, директор практики ERP «Техносерв консалтинг».