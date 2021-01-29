Спецпроекты

Konica Minolta запустила систему мониторинга пациентов с COVID-19

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Konica Minolta представила систему VS1 для мониторинга состояния пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией разной степени тяжести. Система помогает замерять основные жизненно важные показатели здоровья, а также передавать данные на пост медсестёр.

Система Konica Minolta VS1 собирает данные о ключевых показателях состояния здоровья пациентов с COVID-19: температуре тела, уровне артериального давления, а также степени насыщения крови кислородом. Показатели передаются с прикроватного монитора на пост медсестёр — сотрудникам медорганизации не нужно лично посещать пациентов, если все показатели в норме, и лишний раз подвергать себя опасности.

Система включает в себя прикроватный монитор, который оснащён технологией NFC. Когда медицинский работник подносит к нему измерительный прибор — пульсоксиметр, термометр или тонометр, VS1 автоматически считывает данные с устройств и отправляет показатели на сервер. Если состояние пациента ухудшается, прикрепляется дополнительный монитор для оценки содержания SpO2 в крови.

Все показатели отображаются как на прикроватном мониторе, так и на сервере поста медсестёр в режиме реального времени. Если происходит что-то необычное, раздаётся звуковой сигнал — и медицинский работник может быстро помочь пациенту. В целом полученные данные позволяют оказывать более качественную медицинскую помощь и лучше управлять информацией.

Система Konica Minolta VS1 снижает нагрузку на медицинских работников в изолированной зоне. Обычно при лечении пациентов с COVID-19 врачам и медсёстрам приходится несколько раз в день проверять их состояние лично. С помощью VS1 оценивать его можно дистанционно: количество контактов уменьшается, что положительно сказывается на безопасности.

Кроме того, новое решение увеличивает эффективность работы сотрудников больниц. Они могут мгновенно отправлять показатели состояния здоровья на станцию медсестёр и легко управлять базой данных. VS1 обеспечивает преемственность медицинской помощи: даже если пациента переведут в другое отделение из-за обострения заболевания, другие специалисты смогут продолжить наблюдение на основе уже полученных данных.

Система VS1 также может решать проблему дефицита оборудования, связанного с ростом числа пациентов с коронавирусной инфекцией средней степени тяжести. Она помогает пациентам с лёгкой и умеренной формой заболевания. Стационарные системы мониторинга уровня насыщения крови кислородом больше подходят для пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

Решение Konica Minolta VS1 стало первой в мире системой мониторинга для медицинского использования, в которой применяется беспроводная сеть с технологией Sub-1 GHz. Она покрывает большие расстояния, чем беспроводная локальная сеть, и снижает риск создания помех для работы других систем. При этом VS1 не нуждается в долгой сложной настройке — медицинскому персоналу становится легче справиться с ростом количества пациентов. В целом Konica Minolta предлагает разные инструменты для поддержки во время пандемии.

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» с друзьями возьмут в оборот документы федеральной власти

Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов

Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта

«Ситроникс» запускает производство собственных серверов

Исследование: как крупный российский бизнес будет развивать технологии удаленной работы

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных

Как не попасть в бан у всего интернета: основы цифрового этикета

Техноблог

Вредно ли спать рядом со смартфоном?

Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов

Показать еще

Наука

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения

Новый электронный чип ИИ работает просто от света
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом