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SAP и «Логинет» разработают интегрированное решение по управлению транспортировками

Интеграция Бизнес-приложения Облака

SAP и «Логинет» разработают интегрированное решение по управлению транспортировками на базе SAP Transportation Management (TM) и облачной платформы «Логинет». Система позволит пользователям SAP TM получить доступ к более широкой сети проверенных поставщиков транспортных услуг, а также оптимизировать свои затраты на логистику и минимизировать риски срыва перевозки. Таким образом грузоотправители смогут выбирать оптимальную по стоимости перевозку из большего числа логистических компаний.

Это партнерство станет еще одним шагом в создании экосистемы SAP TM на базе решений для цифровой цепочки поставок. Ожидается, что решение повысит эффективность взаимодействия участников транспортного рынка и даст российским компаниям дополнительную возможность для оптимизации логистических процессов.

Пользователи системы смогут комплексно управлять процессом транспортировок: от формирования заявки до оплаты. Особенность решения в том, что вся дополнительная функциональность доступна через стандартный интерфейс SAP TM. ИТ-продукт будет разработан в соответствии с лучшими международными практиками по автоматизации транспортной логистики, с учетом специфики российского рынка и в соответствии с законодательными требованиями Российской Федерации.

«Разработка совместного партнерского решения на базе SAP TM — стратегически значимое для SAP событие с точки зрения работы с российскими клиентами. Новый продукт объединит в себе лучшие мировые практики управления процессом транспортировок и функционал, отвечающий требованиям локального рынка. Это позволит нашим заказчикам еще эффективнее работать на рынке транспортных услуг и повысить прозрачность закупочных процедур», — сказал Дмитрий Красюков, SAP Chief Digital Officer.

«Решение релевантно для компаний многих отраслей, поскольку оптимизация процесса транспортировок — одна из ключевых логистических задач современного бизнеса. Совместное решение «SAP TM – Логинет» позволит повысить эффективность логистики за счет сокращения стоимости перевозок и оптимизации процессов управления транспортировками, автоматизированной обработки документов и передачи их между участниками коммерческих транзакций», — отметил Олег Жендубаев, генеральный директор «Логинет».



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