Спецпроекты

GS Group выпустит первый отечественный медиасервер с продвинутыми возможностями

Интеграция Инфраструктура Электроника
, Текст: Владимир Бахур

НПО «Цифровые телевизионные системы» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградской области) победило в конкурсе Министерства промышленности и торговли РФ на получение государственной субсидии на разработку и организацию серийного производства абонентского оборудования мультисервисной цифровой платформы для домашних беспроводных сетей.

Проект предусматривает разработку и организацию серийного производства устройств, объединяющих функциональность домашнего медиасервера, контроллера умного дома и сетевого маршрутизатора, в нескольких модификациях. Эти устройства будут обладать расширенными характеристиками и поддерживать все распространенные стандарты доставки контента (на мобильные устройства, телевизионные ресиверы на базе основных платформ, SmartTV), обеспечивать поддержку mesh-сетей, программную интеграцию с решениями умного дома и пр.

Заявка НПО «ЦТС» стала лучшей из 16, успешно прошедших научно-техническую оценку конкурсной комиссии. Всего на конкурс было подано несколько десятков заявок.

Планируется, что проект будет реализован до 30.06.2025 г. По условиям конкурса, первое устройство должно быть запущено в серийное производство в 2021 году. Продукция будет представлена в странах ЕврАзЭС и дальнего зарубежья.

«Радует, что Минпромторг выбирает для поддержки не только проекты, нацеленные на решение нишевых специализированных бизнес-задач, но и те, которые обладают потенциалом выхода на миллионные аудитории пользователей. Это говорит о том, что государство все больше разворачивается в сторону локализации крупносерийного производства электроники, и у отечественной отрасли есть все шансы стать заметным игроком на мировом рынке. Наш опыт свидетельствует, что российские разработки в сфере потребления контента — как программные, так и аппаратные — вполне конкурентоспособны», — сказал Федор Боярков, директор по производству GS Group.

По оценкам аналитического центра GS Group, по итогам 2020 года объем потребления ТВ-ресиверов в мире составил 230 млн штук. Структура рынка быстро меняется: происходит замена HD-моделей на Ultra HD 4K-устройства, интернет-подключение становится обязательным. Однако ключевое изменение рынка состоит в том, что телекоммуникационные операторы быстро развивают свои экосистемы, часть из которых строится на базе гибридной приставки премиального сегмента с функциональностью контроллера умного дома.

Мировой рынок подобных устройств превышает 10 млн штук в год, а главными драйверами являются ведущие ТВ-операторы. Например, крупнейший спутниковый оператор в мире Sky Group еще в 2016 году начал развивать семейство устройств Sky Q, в результате появились Sky Q Hub и Sky Broadband Hub. Российский рынок ресиверов для платного ТВ по итогам 2020 года составил 4,5 млн штук. Развитие российского рынка ресиверов в целом отражает мировые тенденции: сегменты простых ТВ-приставок сжимаются, на их место быстро приходят концептуально новые многофункциональные устройства. В России подобные устройства только развиваются, но при благоприятных обстоятельствах объем этого сегмента сможет превысить 1 млн штук уже к 2025 году.



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