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Подтверждена совместимость источника бесперебойного питания СИПБ с ОС Astra Linux

Интеграция Системное ПО Электроника

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, и «Парус электро», российский разработчик и производитель источников бесперебойного питания (ИБП), сообщили об успешном завершении испытаний совместимости устройств серии СИПБ и операционных систем семейства Astra Linux.

Для тестирования был предоставлен источник бесперебойного питания серии СИПБ, который подключали USB-кабелем к автоматизированным рабочим местам под управлением ОС специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6, в том числе с установленным бюллетенем безопасности Update 6, и ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» версии 2.12.29.

В ходе испытания установлено, что источник бесперебойного питания СИПБ подключается и функционирует корректно. Управление и мониторинг состояния ИБП, а также завершение работы ОС при отключении питания осуществлены успешно. Программные средства управления стабильно контролируют статус электропитания системы, могут определять аварии в электросети и при снижении уровня заряда аккумуляторов ИБП до установленного значения выполняют завершение работы или гибернацию системы. Результаты проведенного исследования на совместимость показали пригодность к применению ИБП СИПБ с обеими операционными системами Astra Linux и были официально подтверждены сертификатами Ready for Astra Linux 3662/2020 и 3663/2020.

«Благодаря применению технологии двойного преобразования ИБП «Связь инжиниринг» обеспечивают надежное электропитание и бесперебойную работу серверов, центров обработки данных, систем телекоммуникации и связи, а также другого ответственного оборудования. Модельный ряд ИБП перекрывает диапазон мощностей от 1 кВА до 1560 кВА для единичного устройства, доступны исполнения для установки в 19-дюймовом шкафу, промышленные и модульные отказоустойчивые системы. Сертификация нашей продукции в рамках программы Ready for Astra Linux подтверждает, что ее могут применять без ограничений организации, использующие отечественную операционную систему, в том числе в защищенном исполнении», — сказал руководитель маркетинга компании «Парус электро» Алексей Морозов.

«Мы искренне рады сотрудничеству с компанией «Парус электро». Корректная работа источников бесперебойного питания с операционными системами, разработанными ГК Astra Linux, позволяет реализовать надежный программно-аппаратный комплекс и оптимизировать затраты на создание отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Отмечу, что установка и настройка необходимых пакетов для мониторинга и управления электропитанием не требует навыков программирования и может быть выполнена пользователем согласно инструкциям, разработанным нашими специалистами», — сказал директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.

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