«Контур» и IPG создали решение для контроля рисков контрагентов в «Битрикс24»

«Контур» и Digital-агентство IPG создали решение для автоматизации проверки контрагентов в популярной CRM Битрикс24. Компания IPG разработала приложение «Отчет из «Контур.Фокус. Проверка контрагентов». Решение моментально доставляет сведения о контрагенте сервиса «Контур.Фокус» в CRM систему, где пользователь может воспользоваться результатами проверки благонадежности клиентов и мониторинга их состояния В «Контур.Фокус» данные подтягиваются из более чем 30 официальных источников.

Проверять контрагентов необходимо и при заключении, и при исполнении договоров — на этом настаивают налоговые органы. Процедура проводится специалистами разных подразделений — коммерческого отдела, бухгалтерии, безопасниками. При этом информация собирается из десятков источников, и на практике в ручном режиме проверка может занимать до двух и более суток. Постоянный контроль благонадежности нескольких сотен или тысяч контрагентов требует существенных затрат времени и ресурсов. Кроме того, при ручной проверке возрастает вероятность ошибок, которые могут дорого обойтись организации и ее руководству.

После ввода ИНН регистрационные данные и экспресс-отчет о статусе контрагента моментально загрузятся из «Контур.Фокуса» в карточку компании. Пользователь увидит цветовую категорию риска сразу: зеленая категория — опасности нет, желтая — требуется дополнительная проверка, красная — высокая опасность, следует остановить операции.

Экспресс-отчет о контрагенте предоставляет пользователю не только свежие данные выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Финансовый анализ, бухгалтерский баланс, сведения о лицензиях, товарных знаках и госконтрактах расскажут об активности и устойчивости компании. Статистика по арбитражам, исполнительным производствам с участием контрагента, сведения о начале банкротства или ликвидации организации – предупредят о рисках и необходимости соответствующих действий.

С помощью приложения «Отчет из «Контур.Фокус. Проверка контрагентов» пользователь на всех этапах работы с контрагентами может в автоматическом режиме отслеживать изменения нужных маркеров из 100 факторов риска «Контур.Фокуса». О любом важном изменении Приложение немедленно уведомит ответственных сотрудников. Например, о смене руководителя, блокировке счетов, начале судебного процесса, процедуры банкротства или ликвидации компании.

Мария Железнякова, менеджер проектов внедрения «Контур.Фокуса», сказала: «Решение помогает руководителям подразделений продаж, договорных отделов и главным бухгалтерам эффективно работать с контрагентами в рабочем потоке задач. С его помощью можно быстро загрузить и актуализировать реквизиты, отсеять неблагонадежных клиентов и подрядчиков, принять обоснованные решения по заключению договоров, авансовым платежам, размерам кредитных линий и объемам отгрузок. Автоматизация избавляет от рутинных проверок службу экономической безопасности, освобождает специалистов для более сложных задач».

Павел Баранчиков, директор по развитию IPG, отметил: «Автоматический мониторинг клиентской базы в Битрикс24 позволяет пользователям всегда быть в курсе событий и реагировать на них вовремя. Десятки наших клиентов уже оценили и используют преимущества Приложения. По желанию заказчика выполняем настройку уникального бизнес-процесса в Битрикс24, который доставит ответственным лицам сведения о контрагентах из «Контур».Фокуса, проверит маркеры риска и выполнит нужные действия. Так, если у клиента зелёная категория риска, то бизнес-процесс пропустит этап проверки в службе безопасности, что ускорит работу.Мы планируем расширять функционал Приложения для требовательных пользователей, а также добавлять новые пакеты услуг для малого бизнеса».