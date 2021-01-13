Спецпроекты

Подтверждена совместимость Polymatica Analytics с «Ред ОС»

Интеграция Бизнес-приложения Системное ПО

«Ред софт» и «Полиматика» провели тестирование своих продуктов на совместимость. Результаты испытаний подтвердили корректную работу аналитической платформы Polymatica Analytics с операционной системой «Ред ОС».

Polymatica Analytics предназначена для работы с большими объемами данных в интерактивном режиме. Сочетание высокой скорости обработки многомерных массивов с понятным интерфейсом позволяет платформе без программирования выполнять все операции по расчету и визуализации. BI-платформа Polymatica зарегистрирована в реестре российского ПО.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Принятие решений требует эффективного анализа информации. Мы идем в ногу со временем, поэтому подтверждение совместимости «Ред ОС» с технологиями, помогающими работать с данными, является для нас важным шагом. Развитие сотрудничества с «Полиматика» имеет хорошие перспективы как для наших компаний, так и для российского рынка ИТ в целом», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Цифровая трансформация задает новые правила игры, делая ставку на прозрачность процессов и их оперативное улучшение. Проводником знаний о том, что и как нужно усовершенствовать, является система Business Intelligence. Наша аналитическая платформа «на лету» обрабатывает миллиарды строк данных для того, чтобы руководитель любого уровня мог получить ответы на свои вопросы в режиме диалога, без пауз и дополнительных действий со стороны ИТ-служб. Совместимость с «Ред ОС» позволит предприятиям и организациям, у кого в ИТ-инфраструктуре уже есть вычислительные комплексы с данной операционной системой или рассматривающим ее в качестве серверной операционной системы взамен импортных решений, внедрить и использовать Polymatica для роста собственной эффективности и аналитической культуры», – сказал Сергей Куликовский, генеральный директор компании «Полиматика».



Другие материалы рубрики

Министр цифрового развития России заболел коронавирусом

В 2021 г. «Эльбрусов» будет выпущено в 20 раз меньше, чем «Байкалов», но разработчики не считают это проигрышем

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

Перевод интернета вещей на российское «железо» перенесли на год. На страну есть всего 2 производителя

Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда

Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix

Техноблог

Нужно ли вам дома NAS-хранилище и как его выбрать?

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды

Суперманевренный дрон с оперением может двигать крыльями и хвостом

Самые интересные космические открытия в 2020 году
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации