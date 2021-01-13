«АМДтехнологии» построит главный ЦОД для Федеральной таможенной службы

«АМДтехнологии» выиграла открытый конкурс на строительство главного ЦОДа для Федеральной таможенной службы РФ. Компания планирует за два года запустить в эксплуатацию высоконадежный ЦОД с общей мощностью ИТ-оборудования до 1 000 кВт.

Тендер на строительство главного таможенного ЦОДа России завершился победой «АМДтехнологии». В открытом конкурсе компания обошла «Ланит-Интеграцию» и получила контракт на проведение работ по реконструкции административно-производственного комплекса Тверской таможни. По условиям контракта «АМДтехнологии» должна завершить строительство дата-центра за два года. Сумма контракта составила 790 млн рублей.

Строительство ЦОДа для ФТС России входит в перечень мероприятий, направленных на реализацию «Стратегии развития таможенной службы до 2030 года». Согласно стратегии, ФТС должна обеспечить в ближайшие десять лет полномасштабную цифровизацию деятельности таможенных органов. К 2030-му перед Федеральной таможенной службой стоит амбициозная задача стать качественно новой, насыщенной искусственным интеллектом, быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами.

Единая автоматизированная информационная система таможенных органов, включающая 69 информационных ресурсов, 81 программное средство и 2 тыс. каналов передачи данных, уже сейчас ежедневно обрабатывает 35 миллионов электронных сообщений. И в процессе активного перехода ФТС России в «цифру» ¬¬- масштабы работы с электронными ресурсами будут только расти.

Для организации процессов хранения и передачи больших объемов данных команде «АМДтехнологии» предстоит в кратчайшие сроки создать главный ЦОД ФТС России. Он будет расположен в Твери на территории административно-производственного комплекса местной таможни.

Дата-центр будет рассчитан на общую мощность ИТ-оборудования до 1000 кВт и размещение до 110 стоек. ЦОД будет полностью соответствовать требованиям надежности уровня Tier III по классификации Uptime Institute – электронные системы таможенной службы должны иметь коэффициент доступности не ниже 99,9%.

«Курс Российской Федерации на цифровизацию национальной экономики требует выстраивания качественной и безопасной инфраструктуры государственных ЦОДов. Только в таком случае ведомства и госучреждения смогут эффективно обмениваться информацией между собой и выстраивать полностью бесконтактные, цифровые отношения с гражданами. Поэтому мы приложим весь свой опыт для реализации этого сложного, но интересного проекта», – комментирует Максим Сохань, генеральный директор «АМДтехнологии».