ГК Astra Linux выпустила крупное обновление Astra Linux Common Edition

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, сообщила о выходе обновления ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» — версии 2.12.40.

Специалистами компании разработано приложение с графическим интерфейсом, позволяющее подготовить один ПК для одновременной работы нескольких сотрудников с разделяемыми профилями.

Осуществлена оптимизация работы с мультимониторными конфигурациями, а также с сетевым окружением в файловом менеджере fly-fm, увеличена скорость взаимодействия с SMB-ресурсами, добавлена поддержка приложений, использующих плагины KDE (опции «не показывать в трее» и «принудительные декорации», что актуально для GTK3-приложений). Вызов диалога форматирования внешнего накопителя теперь возможен из всплывающего окна. Любое окно можно развернуть на полный экран, перекрыв панель задач, используя новую комбинацию клавиш Win+F11.

Существенное обновление получила программа fly-csp-cryptopro для создания и проверки электронной подписи, разработанная ГК Astra Linux совместно с компанией «Криптопро»: графический интерфейс позволяет проверять присоединенные и отсоединенные подписи с указанием имен файлов документов, получать информацию об установленных сертификатах, создавать отсоединенные подписи без метки доверенного времени с указанием имен файлов электронного документа и самой подписи.

Для перехода на обновленное ядро 5.4 с улучшенной поддержкой процессоров 10 поколения от Intel и AMD, GPU-драйверов новых видеокарт, с актуальными сетевыми компонентами и встроенной поддержкой eхFAT для удобства пользователей выпущен новый инсталляционный диск.

Проделана большая работа в части усиления безопасности – устранено 1189 известных уязвимостей Linux (CVE).

В обновленной ОС также появилась запрашиваемая пользователями возможность отображения времени предыдущего входа в систему, выбора серверов NTP и настройки службы синхронизации времени в графическом режиме.

Изменения затронули приложение по управлению репозиториями: реализован интерфейс с возможностью автоопределения имени, архитектуры и компонентов создаваемого репозитория, возможности подписи репозитория apt.

Выполнена доработка утилиты для настройки управления сервером LTSP: улучшена функция настройки автомонтирования USB-носителей и удаленного подключения. Графический киоск теперь позволяет отключать режим энергосбережения и блокировки экрана. Оптимизирован поиск драйверов hplip, что позволяет точнее определить модель принтера Hewlett Packard и выбрать корректный драйвер.

Добавлено приложение для легкого форматирования внешних дисков с поддержкой быстрого и полного режимов. Стала возможна настройка удаленного использования общих USB-накопителей в сети с помощью простого интерфейса. Кроме этого, новый компактный калькулятор теперь имеет более привычный пользователям формат, доработан виджет даты и часов, появилась возможность добавлять конкретные каталоги в перечень исключений при проверке на целостность.

«Данное обновление существенно расширяет спектр сценариев применения ОС Astra Linux. Мы продолжаем реализовывать новые графические интерфейсы для наиболее востребованных пользователями функций операционной системы, дорабатывая уже существующие приложения и создавая дополнительные. На данный момент количество приложений, самостоятельно разработанных нашей командой для экоситемы «Орла», достигло 160», — отметил Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.