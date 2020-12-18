Концерн «Автоматика» оснастил светодиодными светильниками набережную в Калуге

Калужский электромеханический завод (КЭМЗ), входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», реализовал в Калуге проект по освещению Яченского водохранилища уличными светодиодными светильниками собственного производства. Светильники обладают высокой энергоэффективностью, мощностью 165 Вт (аналогичные по эффективности традиционным ламповым светильникам 400 Вт) и интегрируются с различными системами интеллектуального управления. В I квартале 2021 г. при реализации второй очереди проекта планируется оснастить дорожные светильники интеллектуальной системой «Пелена», позволяющей осуществлять дистанционное управление системами городской инфрастуктуры.

Ключевой особенностью, отличающей светильники КЭМЗ от большинства аналогов, является наличие в них дополнительного контролера, позволяющего с помощью беспроводной или проводной связи создавать масштабную управляемую сетевую инфраструктуру. Кроме того, устройства отличаются высокой гарантийностью – возможностью эксплуатации от 5 до 7 лет.

В этом году КЭМЗ концерна «Автоматика» вышел на серийное производство светодиодной продукции. На данный момент возможный объем производства составляет до 4 тыс. единиц продукции в месяц. Светодиодные светильники уже отгружаются заказчикам.

В свою очередь, программно-аппаратный комплекс «Пелена» – это российский продукт, разработанный КЭМЗ в содружестве с «Калугаприбором» концерна «Автоматика» и другими стратегическими партнерами завода. ПАК «Пелена» позволяет создать удобную визуальную среду для мониторинга и управления оборудованием и инженерными системами различных инфраструктурных объектов городов.

«Специалисты концерна «Автоматика» производят современное светодиодное оборудование, обладающее высокой энергоэффективностью для обеспечения максимальной экономии электроэнергии. Светильники разрабатывались с учетом конъюнктуры рынка, в том числе, посредством анализа изделий других производителей светодиодной продукции и достижения необходимых конкурентных преимуществ перед ними. В результате в серийное производство был запущен модельный ряд продукции, способной конкурировать с ведущими отечественными аналогами как по техническим характеристикам (надежность, энергоэффективность, индекс цветопередачи, диапазон рабочих температур, пылевлагозащищенность, экологичность и т.д.), так и по стоимости», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Продукция КЭМЗ направлена на широкий круг потребителей, благодаря большому спектру производимого оборудования. Завод нацелен на обеспечение потребностей федеральных и региональных органов исполнительной власти, торговых сетей, строительных организаций, транспортного сегмента, компаний нефтегазовой отрасли и других заказчиков.

Помимо поставки оборудования, КЭМЗ оказывает услуги по разработке светотехнических проектов по индивидуальным требованиям заказчика.