SAP расширит возможности разработки для SAP Business Technology Platform

SAP SE объявила о выпуске новых инструментов, услуг и сервисов для упрощения работы разработчиков, независимо от уровня их квалификации и сферы деятельности. Обновления включают в себя инструменты для разработки почти, или совсем не требующие написания кода, а также возможность бесплатно изучить и опробовать сервисы SAP Cloud Platform с соблюдением ограничений в зависимости от выбранного уровня использования. А кроме этого, появится эксклюзивный доступ к бесплатному обучению и дополнительному функционалу SAP Business Technology Platform. Анонс этих и других новостей состоялся в рамках онлайн-конференции SAP TechEd, проходившей 8-10 декабря 2020 года.

SAP Cloud Platform Extension Suite позволяет разработчикам создавать или расширять бизнес-приложения и процессы с помощью кода или кликая на уже готовые элементы. Благодаря последним усовершенствованиям теперь предлагается три взаимодополняющих и интегрированных инструмента автоматизации процессов. Решением могут пользоваться разработчики с разным уровнем квалификации и знаний сценариев автоматизации.

SAP Cloud Platform Workflow Management позволяет полностью визуализировать процессы, поэтому разработчики и бизнес-пользователи могут настраивать их практически без использования кода. Система включает в себя новые предустановленные пакеты и будет интегрирована с Experience Management solutions from SAP and Qualtrics для объединения операционных данных и данных о клиентском опыте.

SAP Ruum дает возможность бизнес-пользователям без знаний программирования создавать процессы внутри своего подразделения за считанные минуты, вместо нескольких дней или даже недели. Более 50 клиентов и партнеров SAP, включая немецкую химическую компанию Evonik Industries AG, U.S, Varian Medical Systems Inc. и норвежского производителя мебели Ekornes Ltd., уже попробовали бета-версию для SAP Ruum.

«С помощью SAP Ruum компания Ekornes смогла смоделировать процесс примерно за час, без привлечения собственных ресурсов на длительный проект», — отметил Джеймс Фогарти (James Fogarty), бизнес-аналитик Ekornes Ltd.

SAP Intelligent Robotic Process Automation (iRPA) 2.0 ориентирована на разработчиков, которые хотят автоматизировать повторяющиеся, ручные операции с помощью программных ботов. SAP iRPA включает в себя готовые шаблоны ботов для повышения эффективности работы SAP S/4HANA по 12 направлениям бизнеса. Начиная с января 2021 года, SAP планирует включить ограниченную версию SAP iRPA в каждую подписку SAP S/4HANA Cloud.

В 2021 году SAP предложит разработчикам варианты бесплатного использования SAP Cloud Platform, решения по интеграции и расширению SAP Business Technology Platform. Бесплатная многоуровневая модель обеспечит пользователям доступ к обучению, разработке, интеграции и расширениям через один аккаунт. Она снимает текущие ограничения по времени и позволяет пользователям трансформировать проекты без необходимости переделывать контент при переносе в продуктивную эксплуатацию. Для перехода на данную модель SAP недавно продлила срок действия пробной версии SAP Cloud Platform с 3 до 12 месяцев.

«SAP Business Technology Platform – это возможность для наших клиентов интегрировать и расширять свои SAP приложения, чтобы запустить новый бизнес, — отметил Юрген Мюллер (Juergen Mueller), технический директор и член правления SAP. Платформа лежит в основе собственной трансформации SAP и помогает ускорить переход наших клиентов в облако, обеспечивая им ряд преимуществ: бесшовную интеграцию с другими технологиями, формирование надежной экосистемы и увеличение эффективности разработки. Постоянные обновления SAP Business Technology Platform доказывают, что мы чрезвычайно внимательно относимся к запросам сообщества разработчиков, клиентской и партнерской экосистемы и готовы действовать в их интересах».

SAP Business Technology Platform облегчает обмен данными между приложениями SAP, предлагая SAP One Domain Model – единую модель данных для бизнес-объектов. Теперь она поддерживает бизнес-объекты для сквозного процесса от найма до увольнения сотрудника. Далее появятся похожие возможности и для других бизнес-процессов. Разработчики могут получить доступ к ним через бета-версию SAP Graph или SAP API Business Hub.

Переработанный интерфейс для SAP API Business Hub поможет архитекторам и бизнес-пользователям определить правильный интеграционный контент, такой как различные API, события, пакеты интеграции и пользовательская документация. Обновление будет доступно в виде бета-версии к концу 2020 года.

В связи со стремительным увеличением объема и разнообразия данных, функционал SAP HANA на локальных серверах заказчиков может быть расширен с помощью SAP HANA Cloud в качестве гибридного решения для работы с данными. Это обеспечит пользователям единую точку доступа к данным из SAP-систем и сторонних источников, одновременно упрощая среду данных клиента, сокращая репликацию или неточности, а также повышая уровень безопасности и соответствия нормативным требованиям.

SAP Data Warehouse Cloud объединяет возможности управления данными SAP HANA с аналитическими функциями SAP Analytics Cloud. Новый и простой в использовании конструктор потока данных позволяет пользователям интегрировать и комбинировать структурированные и полуструктурированные данные из SAP и сторонних источников. Расширенная библиотека для SAP Data Warehouse Cloud включает в себя готовый контент из разных областей, начиная от финансовой аналитики, коммунальных услуг и заканчивая автомобильной и розничной торговлей. Это поможет клиентам экономить время и затраты при моделировании данных.

Посетители SAP TechEd 2020 получат доступ к SAP Learning Hub. Они смогут пройти курсы для повышения квалификации на платформе SAP Business Technology Platform, а также дополнительные курсы для сертификации SAP Global Certification и воспользоваться специальным предложением по глобальной сертификации SAP со скидкой.