Отечественный промышленный компьютер «Рикор» запущен в серийное производство

Российский ODM-производитель «Рикор» сообщИЛ о запуске серийного производства промышленных компьютеров. Устройства производятся в универсальном фирменном корпусе 1U на базе процессоров Intel Atom C3000.

Их отличает конкурентная цена, комфортная логистика, удобный для применения форм-фактор и отечественное происхождение. Такие устройства часто выполняют функции сетевых и промышленных контроллеров, серверов сетевой безопасности в телекоммуникационной, промышленной и других отраслях. Ожидается, что устройство будет интересно рынку как отечественный сервер начального уровня для решения базовых задач в сетевой инфраструктуре.

От промышленных компьютеров зависит работоспособность процессов в большинстве отраслей – от обеспечения доступности каналов связи и регулирования информационных и рекламных табло в общественном транспорте до управления инженерными системами на предприятиях.

«Мы не просто расширяем свой продуктовый портфель, а решаем проблемы безопасности, выпуская продукт, который разработан и произведен в России. А значит обеспечивает контроль над всеми его компонентами от HW до ПО управления и мониторинга. В нынешних условиях очень важно развивать производство разного ИТ-оборудования на территории РФ, усилить процесс импортозамещения и противостоять кибератакам. Пандемия, конечно, влияет на наши планы, но не тормозит развитие», - подчеркивает вице-президент по развитию «Рикор» Борис Иванов.

Устройство уже прошло все необходимые испытания и запущено в серийное производство. «Рикор» предоставляет его партнерам для тестирования в «боевых условиях» на реальной инфраструктуре.

«Многие компании интересуются недорогим решением для задач базового уровня. Отечественного изделия по конкурентной цене до недавних пор не было, тогда как объем рынка на такую продукцию мы оцениваем примерно в 20-30 тысяч штук в год. Наши производственные мощности рассчитаны на выпуск более 5000 таких изделий в месяц. Принимая во внимание запросы от наших партнеров и данные собственной аналитики, мы запустили устройство в серийное производство. В будущем мы планируем выпускать устройства на российских процессорах», - подытоживает Борис Иванов.

Промышленный компьютер имеет возможность установки до двух модулей оперативной памяти общим объемом до 128 ГБ. Он оснащен 6 сетевыми портами 1Гб и одним 10 Gb SFP+ портом и позволяет установить до 2 дисков SATA3 2.5 или M.2. Конфигурация имеет два слота PCI Express и порт RS-232. Устройство работает под управлением ОС Linux.