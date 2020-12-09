Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Seagate анонсировала два процессора на базе RISC-V

Интеграция Инфраструктура Электроника
, Текст: Владимир Бахур

Seagate Technology plc сообщила о создании двух процессоров на базе открытой системы команд RISC-V. Одно из ядер, с поддержкой открытых стандартов, предназначено для достижения высокой производительности, а другое — для оптимизации занимаемой площади. Высокопроизводительный процессор уже построен на базе кристалла с поддержкой RISC-V, и его работа проверена в жестких дисках. Ядро, оптимизированное по площади, разработано и находится процессе реализации.

Поскольку оба процессора поддерживают функции безопасности RISC-V, преимущества проявляются в более высокой надежности, безопасности и мобильности данных от периферии до облака, что важно в эпоху передачи больших объемов данных.

Объявление, сделанное сегодня в рамках виртуального саммита RISC-V Summit 2020, стало первым публичным отчетом о результатах многолетнего сотрудничества Seagate с RISC-V International.

«За последний год компания Seagate выпустила почти миллиард процессоров. Благодаря таким объемам производства мы приобрели огромный опыт в проектировании систем на кристалле, — сказал Сесил Макгрегор (Cecil Macgregor), вице-президент отдела разработки специализированных микросхем. — Теперь мы можем производить специализированные процессоры RISC-V для наших будущих продуктов. Мы живем во время беспрецедентного роста корпоративных данных, и большая часть этих данных находится в движении. Эти ядра позволят устройствам использовать общую архитектуру набора команд RISC-V. Используя открытые архитектуры безопасности, они обеспечат более безопасное перемещение данных».

По сравнению с существующими решениями, высокопроизводительное ядро обеспечивает трехкратное увеличение производительности для критических рабочих нагрузок жесткого диска в реальном времени. В первоначальном сценарии использования это ядро позволило Seagate значительно увеличить доступную вычислительную мощность. Процессор открывает путь к более точному позиционированию за счет реализации усовершенствованных алгоритмов сервопривода (управления движением).

Ядро с оптимизацией по площади может похвастаться гибко настраиваемой микроархитектурой и набором функций. Оно оптимизировано как для экономии места, так и для экономии энергии, поддерживает вспомогательные, поддерживающие или фоновые рабочие нагрузки. Оно может выполнять чувствительные к безопасности периферийные вычислительные операции (включая постквантовую криптографию следующего поколения), используя при этом меньше ресурсов.

Обеспечение безопасности — основной сценарий использования этого процессора. Компания Seagate, являясь членом OpenTitan, всегда стремится к обеспечению открытой и прозрачной безопасности данных.

«Мы видим большой потенциал в открытых масштабируемых архитектурах наподобие RISC-V, — пояснил Доминик Риццо (Dominic Rizzo), директор проекта OpenTitan и главный инженер Google Cloud. — OpenTitan — платформа с открытым исходным кодом, и открытая система RISC-V замечательно встраивается в нее. С ее помощью мы можем обеспечить прозрачность и безопасность для всей отрасли. Seagate понимает роль RISC-V в обеспечении безопасности, и мы рады сотрудничать с этой компанией в рамках разработки микросхемы, использующей открытый исходный код».

Ядра Seagate также помогут быстрее выполнять анализ в режиме реального времени в центрах обработки данных и на периферии. Это особенно важно для научных сообществ, которые работают с огромными объемами данных.

«В Лос-Аламосской национальной лаборатории совмещение хранения и обработки данных. существенно изменило способ анализа данных и повысило производительность выполнения научной работы», — сказал Брэд Сеттлмайер, старший научный сотрудник Лос-Аламосской национальной лаборатории. «Интеграция вычислительной мощности в систему хранения позволяет создавать постоянные шаблоны, которые ускоряют обработку в 1000 раз. Это значительно освобождает наши основные вычислительные ресурсы от выполнения таких задач. Мы продолжим сотрудничество с поставщиками решений и активное участия в важных отраслевых инициативах, особенно связанных с вычислительными системами хранения, чтобы и дальше повышать эффективность своей работы».

Компания Seagate выявила, что в большинстве решений в этой области используются специализированные кристаллы — идеальное применение для RISC-V.

«Внедрение RISC-V в устройства хранения дает возможность реализовать вычислительные возможности для конкретных приложений и использовать крупномасштабные параллельные вычислительные решения для хранения данных», — сказал Джон Моррис, технический директор. «Мы считаем, что эти архитектуры поддерживают множество важных сценариев использования, включая научное моделирование (например, прогноз погоды), а также обучающую часть машинного обучения».

Другие материалы рубрики

Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит»

«Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов

МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО

Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех»

Тысячи салонов «Билайна» внедряют «1С»

Сбербанк и Microsoft создали робота, который таскает мешки с деньгами и может добывать нефть. Видео

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Как сэкономить на электрообогреве дома?

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Показать еще

Наука

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха
Показать еще
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать