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Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS

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AMD объявила о том, что Amazon Web Services (AWS) расширила свои предложения на базе AMD, представив новый облачный инстанс для Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2): инстансы Amazon EC2 G4ad для графических оптимизированных рабочих нагрузок. Благодаря этому новому инстансу AMD теперь поддерживает восемь семейств Amazon EC2 в 20 мировых регионах присутствия AWS. Компания AMD также объявила о том, что Amazon Gamelift, полностью управляемое решение для хостинга выделенных игровых серверов, теперь предоставляет своим клиентам доступ к инстансам Amazon EC2 C5a, M5a и R5a на базе процессоров AMD Epyc.

«Сегодня мы опираемся на крепкое сотрудничество между AMD и AWS, которое началось в 2017 г. Это расширение нашего сотрудничества является доказательством того, что AMD предоставляет своим клиентам постоянную производительность и возможности, — сказал Форрест Норрод, старший вице-президент и генеральный директор компании AMD, специализирующейся на дата-центрах и встраиваемых решениях. – Инстансы Amazon EC2 G4ad – это первые инстансы на базе сразу двух продуктов AMD: процессоров AMD Epyc и графических процессоров Radeon Pro. Вдобавок к уже существующим инстансам на базе процессоров Epyc они демонстрируют, как CPU и GPU AMD обеспечивают фантастическую производительность при оптимальном соотношении цены и производительности для клиентов AWS».

«Высокая производительность процессоров AMD Epyc и графических процессоров Radeon Pro позволяет AWS создавать новые инстансы, ориентированные на графику, которые помогают нам удерживать лидерство по соотношению цены и производительности, которое ожидают наши клиенты, — сказал Дэвид Браун, вице-президент Amazon EC2, Amazon Web Services. — Мы рады продолжить это прекрасное сотрудничество с AMD, позволяя инстансам Amazon EC2 G4ad обеспечивать лучшую в отрасли по цене производительность для ресурсоемких графических приложений».

Оснащенный процессорами AMD Epyc второго поколения и AMD Radeon Pro V520, новый инстанс G4ad, который появится в продаже в конце декабря 2020 г., является первым инстансом AWS, работающим как на 7-нм CPU AMD, так и на GPU.

G4ad создан для поддержки ресурсоемких графических рабочих нагрузок и может обеспечить клиентам до 45% лучшую по цене производительность и до 40% лучшую графическую производительность для критически важных приложений для рабочих станций и игровых движков по сравнению с существующими инстансами Amazon EC2 G4dn на базе GPU.

Основанные на архитектуре AMD RDNA графические процессоры AMD Radeon Pro V520 обеспечивают высокую скорость отклика в облаке для самых требовательных рабочих нагрузок и надежность корпоративного уровня.

В дополнение к инстансам также предоставляется AMD Radeon Pro Software for Enterprise без дополнительной платы, предлагая поддержку для профессионалов, работающих с приложениями для рабочих станций и новейшие графические API, такие как DirectX, OpenGL и Vulkan, предлагая профессиональный уровень рендеринга графики для виртуальных рабочих станций.

Amazon Gamelift предоставляет своим клиентам доступ к хостингу видеоигр на базе инстансов Amazon EC2 C5a, M5a и R5a на базе AMD Epyc, чтобы обеспечить отличные ценовые и производительные возможности для своих клиентов, занимающихся хостингом видеоигр.

С помощью процессоров AMD Epyc разработчики могут использовать Amazon Gamelift для развертывания, эксплуатации и масштабирования выделенных высокопроизводительных серверов для многопользовательских игр по цене до 10% ниже по сравнению с аналогичными инстансами конкурентов.



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