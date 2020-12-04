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ПК Efros Config Inspector «Газинформсервиса» совместим с ОС РЕД ОС

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Газинформсервис» и «Ред софт» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов. По результатам тестирования был подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректность работы программного комплекса «Efros Config Inspector» под управлением операционной системы РЕД ОС 7.2 МУРОМ.

ПК Efros Config Inspector предназначен для контроля конфигураций и состояний рабочей среды сетевого оборудования, средств защиты информации, платформ виртуализации и операционных систем. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 3977 от 01.08.2018) и зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 128).

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019) и зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«В свете проводимой политики импортозамещения крайне важно обеспечить совместимость отечественного прикладного ПО с российскими операционными системами, — сказал Сергей Никитин, менеджер продукта «Efros Config Inspector». Сегодня разработчики, предлагающие кроссплатформенные решения (а «Efros CI» работает как под Linux, так и под Windows), выгодно смотрятся на фоне коллег, которые ограничивают пользователя в выборе операционной системы, СУБД и т. п. Помимо этого серверы и рабочие станции под управлением РЕД ОС можно подключить к «Efros Config Inspector» в качестве объектов защиты, чтобы реализовать контроль целостности системных и других важных файлов, управление конфигурациями и ряд других мер, описанных в приказах ФСТЭК России».

«Сотрудничество с отечественными разработчиками программного обеспечения дает возможность не только развивать свою продуктовую линейку, но и адаптировать решения под требования заказчиков. РЕД ОС и «Efros Config Inspector» способны создать на серверах и рабочих станциях защищенную среду, что в свете роста вызовов безопасности крайне важно», - отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».



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