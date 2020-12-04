Cloud4Y запускает маркетплейс технологических решений и услуг

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y начинает сбор заявок для размещения в первом маркетплейсе технологических решений и услуг с возможностью их интеграции в инфраструктуру Cloud4Y для создания полноценного SaaS-продукта.

Польза размещения на маркетплейсе для бизнеса. Бесплатное размещение информации о продукте. Бесплатное продвижение (SEO, поисковая реклама). Прямая ссылка с маркетплейса на сайт компании. Возможность дальнейшей интеграции с инфраструктурой Cloud4Y и создания полноценного SaaS-продукта. Возможность зарабатывать до 40% за каждого приведённого клиента по партнёрской программе. Бесплатные IT-ресурсы (CPU 6 ядер, RAM 16GB, SSD Medium 256GB) для партнера для тестирования, демонстрации и размещения собственных ресурсов.

Возможности маркетплейса Cloud4Y. Поиск решений по отраслям. Поиск решений по функционалу. Размещение информации о продукте/услуге и поставщике. Размещение логотипа компании, скриншотов решения, ссылки на сайт решения. Интеграция с инфраструктурой Cloud4Y и создание полноценного SaaS-продукта.

Запуск маркетплейса запланирован на 25 декабря 2020 года.