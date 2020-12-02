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REG.RU запускает ЦОД

Интернет Хостинг и домены Интеграция Инфраструктура

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU принимает первых клиентов в дата-центре в Москве. ЦОД располагается на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Это первый собственный дата-центр компании.

В 2019 году REG.RU приобрёл законсервированный объект компании «Релком Дата», строительство которого началось в 2013 году, но не было закончено из-за проблем с финансированием. REG.RU реанимировал проект и менее чем за 12 месяцев завершил его строительство. На сегодняшний день все монтажные и пусконакладочные работы с оборудованием закончены, проведены комплексные испытания, и ЦОД готов к приёму клиентов.

Дата-центр рассчитан на 170 серверных стоек и имеет подведённую мощность 1,5 МВт. Все элементы инфраструктуры зарезервированы на уровне Tier-III, что позволяет гарантировать бесперебойную работу объекта.

Электроснабжение объекта осуществляется от двух независимых городских вводов и двух дизель-генераторных установок (ДГУ). Все элементы системы электроснабжения зарезервированы на уровне 2N. Система охлаждения построена на проверенной временем схеме на фреоновых кондиционерах от ведущего производителя Stulz (поставщик — компания HTS).

Система мониторинга контролирует все параметры ЦОД для корректной работы и снижения риска аварийных ситуаций: наличие и качество питания на вводах, готовность и работу ДГУ, качество питания на каждой стойке, режим работы кондиционеров.

На базе собственного дата-центра REG.RU планирует развивать направление инфраструктурных сервисов.

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Первый собственный ЦОД REG.RU располагается на территории особой экономической зоны «Технополис Москва»

«Запуск собственного ЦОД на территории "Технополис Москва" — это один из первых шагов на пути к укреплению компании REG.RU как поставщика инфраструктурных услуг. Спрос на услуги коммерческих дата-центров сегодня растёт, и мы в том числе поможем закрывать эти потребности наших клиентов на высококачественном уровне. Кроме того, запуск собственного дата-центра позволит REG.RU усилить позиции на рынке хостинга и развивать это направление в дальнейшем», — комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

«В ходе работы над объектом в "Технополисе" наша команда приобрела неоценимый опыт в реализации подобных проектов. На сегодняшний день уже более пятисот клиентов Dedicated и Colocation пользуются инфраструктурой нового ЦОД, вскоре к ним присоединятся и другие», — комментирует Сергей Белов, директор департамента корпоративных продуктов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

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