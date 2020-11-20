«Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу

«Инфосистемы джет» продолжит предоставлять услуги ИТ-аутсорсинга «Детскому миру» по модели IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Интегратор обслуживает комплекс систем на платформе SAP, от которого зависит работа 729 магазинов по всей России. Новый контракт на обслуживание заключен на четыре года.

«Инфосистемы джет» поддерживает фундаментальные для бизнеса ритейлера системы на платформе SAP – SAP ERP, SAP EWM, SAP BI на основе SAP HANA, SAP Enterprise Portal и SAP Solution Manager. Доступность ERP обеспечивает работу ключевых сервисов: кассового обслуживания, логистики товаров, оформления заказов, переоценки, резервирования, управления ассортиментом, финансов и бухгалтерии, операций в магазинах, ценообразования. Устойчивое функционирование SAP BI позволяет оперативно проводить масштабные вычисления. На основе него, к примеру, работает сервис автозаказа: по товарам, проданным за день, ночью производится автоматический расчет, и заказы отправляются на комплектацию поставщикам. На отказоустойчивой платформе также работают среды разработки и тестирования.

Круглосуточно сервисные инженеры выполняют мониторинг состояния не только инфраструктурной части, но и прикладного ПО. Время обнаружения сбоя не превышает 10 минут, а на полное восстановление продуктивной системы по SLA отводится не более 4 часов. Техническую поддержку и администрирование комплекса решений вплоть до уровня SAP Basis осуществляют специалисты сервисного центра «Инфосистемы джет».

«Рынок детских товаров отличается низкой маржинальностью. Наша компания выбрала для себя модель IaaS, потому что это оптимальная форма потребления вычислительных мощностей. Мы используем ровно столько ресурсов, сколько нужно и можем быстро нарастить их, если это потребуется, или наоборот, отказаться от избыточных мощностей, — отметил Максим Егоров, руководитель дирекции информационных технологий “Детского мира”. — Сотрудничество с “Инфосистемы джет” дает нам квалифицированное обслуживание экстремально важных для бизнеса ИТ-систем».

В рамках нового контракта специалисты «Инфосистемы джет» заменили серверы в виртуальном дата-центре для нужд ритейлера, так как срок службы действовавшего оборудования закончился. Чтобы быстро ввести в эксплуатации десятки серверов, эксперты создали систему управления конфигурациями на основе Red Hat AWХ и Ansible. Это позволило в сжатые сроки подготовить ИТ-инфраструктуру и выполнить миграцию систем SAP в единственно возможное календарное технологическое окно, когда склады ритейлера останавливают свою работу на несколько часов. Именно в это время была проведена миграция SAP EWM – системы для управления складами.

История сотрудничества «Детского мира» и «Инфосистемы джет» в сфере ИТ-аутсорсинга длится более 7 лет. Начиналась она с построения инфраструктуры на базе виртуального ЦОДа, где затем разворачивались системы SAP. «Инфосистемы джет» до сих пор является единственной в России компанией, прошедшей сертификацию по программе SAP Certified in Hosting Services. Подтвержденная экспертиза позволила ИТ-компании создать ВЦОД, который соответствует требованиям и стандартам вендора по развертыванию, функционированию и администрированию систем SAP, в том числе SAP HANA. В настоящее время «Инфосистемы джет» также оказывает техническую поддержку платформы интернет-магазина «Детского мира» SAP Hybris.