«Тионикс» обеспечит ОС «Лотос» облачной защитой

Российский производитель программных продуктов для оказания облачных услуг «Тионикс» оптимизировал свои решения для отечественной ОС «Лотос», которую устанавливают на серверах, информационных киосках, рабочих и терминальных станциях. Это даст возможность корпорациям снизить затраты и время на создание защищенной VDI-инфраструктуры, повысить качество коллективной работы и упростить процесс эксплуатации.

Программные продукты для оказания облачных услуг компании «Тионикс» получили оптимизацию для ОС «Лотос». Решения прошли внутреннее тестирование совместимости с операционной системой «Лотос» компании «Энстрим». Подтверждена полная совместимость и корректность работы.

Программные продукты Tionix Cloud Platform, Tionix VDI и ОС «Лотос» входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Они созданы для решения задач импортозамещения в высокотехнологичных отраслях и могут применяться совместно в государственных и частных компаниях, в том числе предприятиях оборонной промышленности.

ОС «Лотос» позволяет администраторам поддерживать групповые политики в домене службы каталогов Active Directory и Lotos Directory. Графическая консоль администрирования упрощает сотрудникам управление ИТ-инфраструктурой. Дополнительно разработчики предусмотрели инструменты для простого перехода на ОС с ранее установленных систем. «Лотос» поддерживает популярные средства защиты информации (СЗИ) и средства криптозащиты информации (СКЗИ). Система полностью соответствует требованиям законодательства в области защиты информации.

«Облачная платформа Tionix предназначена для построения облачной инфраструктуры в ЦОДах заказчика, когда требуется максимальный уровень безопасности и надежности ИТ-инфраструктуры. В свою очередь, основными пользователями решений ОС «Лотос» являются органы государственной власти, бюджетные учреждения и компании с государственным участием, на которых как раз и требуется такой высокий уровень безопасности», – сказал руководитель отдела продаж «Тионикс» Евгений Кудрявцев.

Положительные результаты испытаний позволяют уверенно рекомендовать программное обеспечение Tionix Cloud Platform и Tionix VDI для работы в операционной системе «Лотос».

«Раньше заказчикам из различных отраслей необходимо было искать отдельно совместимые решения для обеспечения информационной безопасности работы своего оборудования или вообще заказывать разработку конкретно под свои нужды. Это, естественно, сказывалось на сроках внедрения решений и стоимости этих работ. Благодаря же оптимизации между продуктами Tionix и ОС «Лотос» сложился технологический альянс, который позволит обеспечить значительное снижение трудозатрат заказчика при внедрении совместных комплексных решений», – отметил заместитель директора компании «Энстрим» Иван Истомин.