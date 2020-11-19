«Рикор» модернизировал завод в Арзамасе

Российский ODM-производитель «Рикор» сообщает о завершении модернизации завода в Арзамасе. За последние несколько месяцев было введено в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование стоимостью 500 млн. рублей и открыто два новых цеха. Модернизация проводилась в том числе за счет заемных государственных средств, одобренных Фондом развития промышленности (ФРП). Отметим, что ODM-контракт — вид сотрудничества, при котором одна компания заказывает у другой разработку и производство продукта, а выпускает в продажу его под своим брендом.

За последние 3 месяца произведено около 3000 серверных платформ - в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Модернизация завода - значимый шаг в развитии отечественной импортонезависимой ИТ-сферы. «Рикор» как ODM-производитель позволит российским системным интеграторам и сборщикам перенести производство внутрь страны и выпускать сервера и комплектующие под собственным брендом.

Стоит отметить, что для работы на новом оборудовании дополнительно было создано 36 высокотехнологичных рабочих мест. Обучение специалистов проводилось непосредственно на заводе официальными представителями компаний-производителей.

Для контроля качества выпускаемой продукции был установлен рентгеновский контроль, предназначенный для 2D&3D инспекции печатных плат, контроля пайки, изделий в корпусах. Был установлен аппарат оптического контроля и ведутся работы по установке автоматического тестера печатных плат летающими щупами.

К настоящему моменту модернизированы и успешно функционируют цех сборки серверов и серверных платформ, цех по SMD-монтажу, цех литья деталей из пластика, цех обработки листового металла, оснащённый новейшими оптоволоконными лазерными комплексами и листогибами. В ближайшее время будет открыт цех для производства серверных и компьютерных блоков питания.

Таким образом, введение в эксплуатацию нового оборудования позволило увеличить производственные мощности. Кроме того, это существенно снизило себестоимость продукции. Все это удалось сделать вопреки крайне сложной эпидемиологической ситуации в регионе. В разные периоды времени, начиная с сентября, на производстве отсутствовало по причине карантина до 30 процентов персонала.

«Цель таких инвестиций – расширение номенклатуры серийно-производимой продукции. Уже совсем скоро мы запустим серийное производство линейки ИТ-оборудования с использованием новых процессоров на базе Intel Xeon Scalable и отечественных микросхем. В том числе на базе российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус», – говорит вице-президент по развитию «Рикор» Борис Иванов. - В нашей новой дорожной карте, которую мы опубликуем в ближайшее время, представлен расширенный перечень продуктов».