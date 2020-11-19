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Danone перенесла корпоративные веб-ресурсы на облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Российское подразделение Danone перенесло корпоративные веб-ресурсы на облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions (MCS). Миграция в облако позволяет централизованно управлять сайтами компании на региональном уровне, а также обеспечивать быстрое развертывание и надежность размещения.

В России и СНГ у Danone более 100 сайтов, ориентированных на покупателей и сотрудников. Раньше веб-ресурсы располагались на мощностях разных провайдеров, что затрудняло управление и контроль за безопасностью. И поскольку сайтов со временем становилось всё больше, управлять ими становилось сложнее. Поэтому в июле 2020 года с целью консолидации и оптимизации администрирования ресурсов компания начала проект миграции первой части сайтов в облако.

При выборе технологического партнера компания Danone ориентировалась на свою дорожную карту цифровизации: важно, чтобы облако предлагало весь стек технологий для ее поддержки. Основной технологией для начала перехода стал Kubernetes для управления веб-ресурсами. Архитектура кластеров Kubernetes MCS отвечала стандартам штаб-квартиры Danone и оказалось выигрышной в сравнении с предложениями других российских провайдеров.

Партнерство с MCS позволило Danone быстро внедрить новую для российского подразделения технологию Kubernetes и получить положительный опыт работы с инструментом. MCS организовал обучающую сессию для ИТ-специалистов Danone и проконсультировал при переходе на микросервисную архитектуру.

За счет отсутствия тарификации сетевого трафика на платформе Mail.ru Cloud Solutions компания смогла исключить перерасход и оптимизировать бюджет на ИТ-инфраструктуру. Кроме того, встроенная технология автомасштабирования кластеров Kubernetes позволила контролировать нагрузку на сайты и предотвращать сбои, добавляя новые узлы во время роста обращений.

MCS также предоставила компании дополнительные услуги для обеспечения безопасности, такие как Firewall и защита от DDoS-атак, что позволило упростить работу с подрядчиками и закрыть все потребности Danone в рамках одного контракта.

«Платформа Mail.ru Cloud Solutions открывает путь к использованию инструментов нового уровня, таких как Kubernetes. А наша экспертиза помогает повысить скорость внедрения технологий, что дает компаниям конкурентное преимущество», — прокомментировал Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool.

«При выборе поставщика мы ориентировались на уровень зрелости платформенных решений, которые должны были отвечать и стандартам штаб-квартиры, и задачам нашего бизнеса. Для российского подразделения Danone Kubernetes — новая технология. Опыт команды Mail.ru Cloud Solutions и проработанность Kubernetes как сервиса сделали управление разработкой и администрирование наших сайтов заметно проще», — рассказал Александр Меньшиков, менеджер по внедрению цифровых технологий Danone.

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