Микропроцессор Baikal-M официально получил статус интегральной схемы отечественного производства

«Байкал электроникс», российский разработчик микропроцессоров и систем на кристалле, подтвердило соответствие процессора Baikal-M требованиям к промышленной продукции российского производства.

По запросу «Байкал электроникс», Минпромторг выдал официальное заключение, в котором говорится, что процессор Baikal-M признается микросхемой второго уровня и относится к промышленной продукции, произведенной на территории РФ, в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 719. Ему присвоен номер 854231101.

Успешное подтверждение соответствия данным требованиям позволяет гарантировать надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции, а также участвовать во всех госпрограммах по импортозамещению, так как процессор Baikal-M готов к промышленному выпуску и не имеет ограничений по верхней планке серийного производства.

«Включение процессора Baikal-M в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ – это официальное подтверждение того факта, что наш процессор разработан в России, – заявляет Андрей Евдокимов, генеральный директор компании «Байкал электроникс». - Весь наш опыт говорит о том, что российским разработчикам под силу создавать качественные продукты для решения широкого класса задач».

Чип Baikal-M представляет собой выпускаемую по техпроцессу 28 нм «систему на кристалле», в основе которой лежат восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A; четыре кластера по два ядра) с частотой до 1,5 ГГц и восьмиядерный графический процессор Mali-T628 с частотой до 700 МГц. Процессор уже доступен к заказу, в данный момент активно ведутся разработки различных партнерских устройств на его основе.