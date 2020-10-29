Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021, новейшую версию своего пакета приложений для 3D-дизайна и проектирования. Пакет SOLIDWORKS 2021 улучшает рабочие процессы и возможности проектирования, документирования, управления данными и их валидации. Кроме того, пользователи SOLIDWORKS 2021 смогут подключиться к платформе 3DEXPERIENCE WORKS. Это позволяет решать еще более широкий спектр задач - от проектирования до производства - и с помощью облачных технологий ускорять совместные инновации.

Пакет SOLIDWORKS 2021 отличается повышенной производительностью и включает в себя ряд новых возможностей. В их числе 10 функций, реализованных в ответ на запросы пользователей SOLIDWORKS, которые прозвучали на 3DEXPERIENCE World 2020. Увеличена производительность при проектировании деталей и сборок, загрузке продуктов, работе с чертежами, графикой и управлении данными, что позволяет ускорить файловые операции и рабочие процессы. SOLIDWORKS 2021 обладает расширенными функциональными возможностями. В частности, пакет еще больше упрощает работу со сборками, предлагает возможности для еще более гибкого проектирования деталей и повышения надежности имитационного моделирования. Кроме того, он стал удобнее в работе и предоставляет пользователям SOLIDWORKS улучшенный функционал для моделирования сборок.

Специальная версия SOLIDWORKS, подключенная к портфолио 3DEXPERIENCE, теперь доступна в трех пакетах: 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional и Premium, которые по функциональности соответствуют десктопным версиям. Клиенты SOLIDWORKS могут воспользоваться уже знакомыми приложениями SOLIDWORKS, а также облачными сервисами платформы 3DEXPERIENCE. Последние сделают работу над совместными проектами удобнее и обеспечат пользователям повышенную мобильность. Эта версия SOLIDWORKS обладает встроенными функциями управления данными, которые позволяют удалять устаревшие или поврежденные файлы, а также предусматривает автоматическое обновление программного обеспечения и данных. При этом все пользователи работают с одной и той же версией данных и могут в один клик запустить любое приложение из расширенной платформы 3DEXPERIENCE WORKS. Пакет 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS включает в себя облачные инструменты для промышленного и механического проектирования, оптимизированные для мобильных устройств и предназначенные для автоматизации и совместной работы вне офиса.



Другие материалы рубрики

«Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных

Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку

ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы»

Что вы должны знать про BPM

Власти Ингушетии «надули» «Ситроникс» на многие миллионы

Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Карты памяти – какие бывают и в чем отличия

Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online