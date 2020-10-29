Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021

Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021, новейшую версию своего пакета приложений для 3D-дизайна и проектирования. Пакет SOLIDWORKS 2021 улучшает рабочие процессы и возможности проектирования, документирования, управления данными и их валидации. Кроме того, пользователи SOLIDWORKS 2021 смогут подключиться к платформе 3DEXPERIENCE WORKS. Это позволяет решать еще более широкий спектр задач - от проектирования до производства - и с помощью облачных технологий ускорять совместные инновации.

Пакет SOLIDWORKS 2021 отличается повышенной производительностью и включает в себя ряд новых возможностей. В их числе 10 функций, реализованных в ответ на запросы пользователей SOLIDWORKS, которые прозвучали на 3DEXPERIENCE World 2020. Увеличена производительность при проектировании деталей и сборок, загрузке продуктов, работе с чертежами, графикой и управлении данными, что позволяет ускорить файловые операции и рабочие процессы. SOLIDWORKS 2021 обладает расширенными функциональными возможностями. В частности, пакет еще больше упрощает работу со сборками, предлагает возможности для еще более гибкого проектирования деталей и повышения надежности имитационного моделирования. Кроме того, он стал удобнее в работе и предоставляет пользователям SOLIDWORKS улучшенный функционал для моделирования сборок.

Специальная версия SOLIDWORKS, подключенная к портфолио 3DEXPERIENCE, теперь доступна в трех пакетах: 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional и Premium, которые по функциональности соответствуют десктопным версиям. Клиенты SOLIDWORKS могут воспользоваться уже знакомыми приложениями SOLIDWORKS, а также облачными сервисами платформы 3DEXPERIENCE. Последние сделают работу над совместными проектами удобнее и обеспечат пользователям повышенную мобильность. Эта версия SOLIDWORKS обладает встроенными функциями управления данными, которые позволяют удалять устаревшие или поврежденные файлы, а также предусматривает автоматическое обновление программного обеспечения и данных. При этом все пользователи работают с одной и той же версией данных и могут в один клик запустить любое приложение из расширенной платформы 3DEXPERIENCE WORKS. Пакет 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS включает в себя облачные инструменты для промышленного и механического проектирования, оптимизированные для мобильных устройств и предназначенные для автоматизации и совместной работы вне офиса.