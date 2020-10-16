«Пятерочка» роботизировала закупки оборудования для магазинов

Торговая сеть «Пятерочка» внедрила роботизированную систему снабжения оборудованием для новых и реконструкции существующих магазинов. Данное решение позволяет повысить эффективность и скорость процесса закупки.

Роботизация затронула практически все стадии процесса снабжения магазинов оборудованием: от расчета необходимого количества каждой позиции до создания заказа и графика поставок.

Ранее процесс заказа оборудования осуществлялся сотрудниками в ручном режиме: на основании полученного файла планировки специалистами по снабжению осуществлялась ручное формирование спецификации на заказ, его сверка с планировкой и схемами сборки составного оборудования, корректировка при необходимости. При этом указанный выше процесс представлял собой довольно трудоемкий процесс с рисками некорректного заведения заказов из-за человеческого фактора. Далее следовал этап утверждения заказа и информирование поставщика о номере заказа на поставку для дальнейшего выполнения работ.

Внедрение системы позволило полностью роботизировать весь этот процесс от этапа появления планировки для заказа оборудования до формирования его в системе для закупки. Робот точно и оперативно анализирует всю информацию, составляет перечень необходимых позиций и также автоматически отправляет сообщения на каждом этапе создания заказа всем заинтересованным лицам, что существенно ускоряет процесс.

Решение успешно применяется во всех макрорегионах торговой сети «Пятерочка», обеспечивая закупки оборудования – прессов, металлической мебели, стеллажного оборудования, алкошопов, табачных диспенсеров, печей, кофемашин и т.д. Внедрение данного решения позволяет снизить влияние человеческого фактора и увеличить производительность на 5-7%.