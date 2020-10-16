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НЛМК при поддержке Accenture автоматизировал инвестиционные закупки

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Новолипецкий металлургический комбинат при поддержке Accenture автоматизировал инвестиционные закупки. Это позволит компании сократить сроки проведения закупок на 10-20%.

«Инвестиционные закупки в части оборудования требуют своевременного выбора оптимального технологического решения и четкого соблюдения сроков поставки. Это всегда вовлеченность большого количества сотрудников в процесс на всех этапах работ. Все это требует максимальной прозрачности и контроля для принятия оперативных решений», - сказал Дмитрий Шкляр, cтарший менеджер Accenture.

По его словам, ранее вся работа по закупкам велась преимущественно с использованием Excel, Outlook и SAP SRM. Сведения из разных систем собирались вручную, случались задержки и ошибки в коммуникации.

«Нам удалось создать единый инструмент для сложного процесса CapEx-закупок, разработать шаблоны согласования технических и коммерческих требований, спроектировать и реализовать необходимую отчетность, сделать максимально прозрачными все этапы закупки для принятия оперативных решений», - сказал Дмитрий Шкляр.

Построение информационной системы для процессов подготовки проектной документации, выбора поставщиков и закупок сложного производственного оборудования заняло менее 8 месяцев. За это время команда специалистов Accenture и НЛМК создала единый ИТ-инструмент для эффективной коммуникации руководителей, аналитиков, проектных организаций, поставщиков и категорийных менеджеров, отвечающих непосредственно за закупку оборудования.

«В инвестиционные закупки оборудования вовлечено большое количество участников с самыми разными задачами. Мы со специалистами Accenture разработали единое информационное пространство для их взаимодействия. Удобную площадку, которая в том числе позволяет сравнивать технические предложения поставщиков, учитывать результаты уже проведенных этапов, хранить документацию и сведения по нашим проектам, интегрировать их с ERP-системой», - отметил Павел Сверчков, директор по развитию снабжения НЛМК.

Проект реализован на платформе SAP Ariba Sourcing. Это облачная система нового поколения, она позволяет на практике реализовать проектный подход к проведению сложных закупок, обеспечить управление базой поставщиков, следить за реализацией CapEx-проектов, анализировать технические предложения с рынка и более эффективно планировать капитальные затраты предприятия.

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