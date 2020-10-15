«Форс» и MONQ Digital Lab объявили о партнерстве в области управления и поддержки ИТ-инфраструктуры

«Форс - Центр разработки» (ГК «Форс») заключила партнерское соглашение с резидентом «Сколково» MONQ Digital Lab, разработчиком и поставщиком российской AIOps-платформы MONQ для быстрого и простого обнаружения и устранения ИТ-сбоев.

Согласно условиям партнерства, «Форс» будет осуществлять продажу и внедрение решения, позволяющего повысить у заказчиков качество ИТ-сервисов, снизить в разы количество сбоев за счет использования возможностей искусственного интеллекта, исключающего малоэффективное «ручное» управление ИТ-процессами.

По данным аналитиков, автоматизация процессов управления и поддержки ИТ-инфраструктуры позволяет сэкономить до 25% ИТ-бюджета. Переход на AIOps в среднем повышает доступность цифровых сервисов на 30%, увеличивая скорость расследования инцидентов в ИТ почти в два раза. И более 20% инцидентов можно избежать благодаря раннему выявлению сбоев, оперативному реагированию и использованию средств предиктивной аналитики. Поэтому платформа MONQ особенно нужна там, где бесперебойная работа ИТ-инфраструктуры является критичной.

«Эффективное управление и поддержка ИТ-инфраструктуры выходит на первый план: и бизнесу, и государственным заказчикам сегодня крайне важно обеспечить надежность цифровых сервисов и инфраструктуры. Включение в продуктовую линейку «Форс» AIOps-платформы MONQ позволит нам предоставить своим заказчикам новые передовые сервисы по оптимизации ИТ-управления и поддержке ИТ-инфраструктуры с использованием возможностей искусственного интеллекта и средств автоматизации. Особенно ценно то, что AIOps-решения могут быть внедрены на самых разных этапах цифрового развития компании – от момента, когда данные обрабатываются вручную, до автоматической работы с типовыми инцидентами. На российском рынке подобных решений практически нет - их единицы, включая MONQ. Мы надеемся, что партнерство с молодым российским стартапом создаст новые возможности для обеих сторон и поможет нашим заказчикам сконцентрироваться на вопросах бизнеса и оперативного управления, оставляя рутинную работу машинам», - отметил Андрей Бурин, руководитель департамента по работе с госсектором компании «Форс - Центр разработки».

«Мы высоко оцениваем партнерство с «Форс» – компанией, стоявшей у истоков российского ИТ-сообщества, ценности которой мы полностью разделяем. Одна из крупнейших сервисных компаний России «Форс» продолжает доказывать свое лидерство на рынке технической поддержки и сопровождения, создания сложных интеграционных решений при реализации любых, даже самых нестандартных задач. Уверены, что MONQ в таких проектах станет еще одним инструментом, повышающим эффективность работы ИТ-департаментов компаний различных отраслей, чтобы не только контролировать возможные сбои, но и видеть общую картину «состояния здоровья» всей ИТ-инфраструктуры компании, внешних сервисов, включая SLA внешних и внутренних заказчиков, расставляя при этом правильные приоритеты в процессе работы с возможными инцидентами», - сказал Павел Подколзин, директор по развитию бизнеса MONQ Digital Lab.