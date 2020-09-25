«Синтегро консалтинг» перевела ФБК Grant Thornton на «1С:Документооборот»

Система «1С:Документооборот» заменила используемую в ФБК Grant Thornton систему работы с документами. Для мягкого перехода сотрудников на новую программу руководство решило визуально упростить работу с некоторыми сложными функциями. Перед «Синтегро консалтинг» встала задача одновременно сохранить привычный режим работы сотрудников и перенести переписку, хранение и обработку документов в систему.

Например, требовалось, чтобы пользователям не нужно было каждый раз заходить в программу, «проваливаться» в задачи и пересылать письма при согласовании коммерческих предложений. Подразделения компании хотели делать это через электронную почту. Теперь пользователю достаточно ответить на письмо с задачей, а результат согласования автоматически обработается системой и появится у других исполнителей на почте.

«"Синтегро" провели большую аналитическую работу для улучшения, упрощения системы в части функционала и интерфейса. Сейчас в системе работает около 100 пользователей, и пожелания каждого при доработке были учтены», – отметил Андрей Голованов, CIO ФБК Grant Thornton