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«Главстрой» модернизировал ИТ-инфраструктуру при участии IBS Platformix

Интеграция Инфраструктура

«Главстрой» сообщил о завершении проекта модернизации ИТ-инфраструктуры и внедрения современных информационных решений, реализованных при участии IBS Platformix.

Одной из ключевых задач в рамках стратегии компании «Главстрой» является комплексное развитие информационных систем компании, обеспечивающих устойчивость бизнеса в условиях быстрых перемен.

При участии IBS Platformix «Главстрой» внедрил гибкую и производительную ИТ-инфраструктуру. Были развернуты самые современные сервисы IP-телефонии, создан вычислительный кластер с использованием современных технологий хранения данных. Удалось получить эффективное сочетание функций, позволяющих ускорить достижение бизнес-результатов и при этом снизить издержки.

Системный интегратор IBS Platformix спроектировал комплексное решение, выполнил поставку оборудования и программного обеспечения, а также оказал консультационную и техническую поддержку. Для модернизации были использованы решения Cisco (IP-телефония), Dell Technologies (вычислительный кластер) и Fortinet (сетевая безопасность).

Дмитрий Великожон, ИТ-директор компании «Главстрой», сказал: «Перед нами стояла цель в кратчайшие сроки обеспечить необходимую гибкость и производительность для локальных ИТ-задач. Необходимо было предложить компании использование новых информационных систем и технологий, позволяющих повысить эффективность, производительность и безопасность эксплуатируемых ИТ-ресурсов. При выборе программных и аппаратных решений наша команда уделяла особое внимание также профессионализму интеграторов, в этой части технические специалисты и менеджеры IBS Platformix оказались на высоте. С их участием мы оперативно и четко в соответствии с графиком получили требуемый результат».

Тимур Кабатаев, системный архитектор IBS Platformix, отметил: «При работе с проектом компании «Главстрой» мы учитывали особенности ИТ-инфраструктуры и требования бизнеса. В рамках подхода IBS Platformix мы исследовали запрос и с учетом текущего состояния предложили эффективные, проверенные и надежные решения. В части обеспечения защиты корпоративных данных компании «Главстрой» таким решением стал комплекс продуктов Fortinet, который был гибко интегрирован в модернизированную ИТ-инфраструктуру. Благодаря высокому профессионализму ИТ-команды и четкому пониманию бизнес-задач «Главстрой» смог самостоятельно провести внедрение и запуск».

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