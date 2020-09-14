Schneider Electric автоматизировала малые жилые объекты во Владимире

Schneider Electric завершила проект по внедрению системы «Умный дом» в апартаментах города Владимир. На объекте были установлены автоматизированные решения по мониторингу и управлению отоплением и вентиляцией, контроль и настройка которых может осуществляться дистанционно и в любое время как с ПК, так и смартфона заказчика.

В качестве основного устройства экспертами Schneider Electric был выбран свободно программируемый контроллер MPM. Он идеально подходит для небольших отопительных систем (радиаторного, напольного и других типов), а также полностью соответствует ключевым требованиям заказчика: контроллер MPM отличается высокой надежностью, обладает понятным интерфейсом и позволяет снизить количество потребляемой электроэнергии.

Также в апартаментах были установлены комнатные контроллеры SER8300, датчики температуры воздуха в помещении STR100, датчики температуры воды STC100, датчики для измерения температуры пола STX100, а также шлюзы передачи информации в сеть MPM. Вся информация с оборудования передается по протоколу ModBus, а в случае с комнатными контроллерами, которые имеют сенсорный экран и настраиваемую под нужды заказчика панель управления, есть возможность использовать радиосвязь по протоколу ZigBee. Особенностями этой технологии передачи данных считаются отсутствие необходимости прокладывать кабель, простота в развертывании, высокая устойчивость сигнала и низкий уровень энергопотребления. Все это делает ее универсальной основой для автоматизации небольших объектов и управления ими в режиме реального времени.

Использование этого оборудования позволило создать систему с классом энергоэффективности B и возможностью модернизации до класса А при добавлении в архитектуру датчиков присутствия/движения. За счет гибких настроек температурных режимов (комфортный, экономичный, спящий), которые обеспечивают более грамотное потребление электроэнергии, ожидается снижение коммунальных платежей до 40%.

«Сегодняшний опыт внедрения нашей системы автоматизированного управления показал, что эти решения могут успешно применяться не только на крупных объектах. Кроме того, их стоимость практически не отличается от аналогов, но при этом они более надежны и имеют позитивный экономический эффект», — сказал Юрий Франкфурт, менеджер по работе с пратнерами Schneider Electric.

Управление системой происходит через центральный контроллер MPM и может осуществляться по разным, предварительно настроенным сценариям или вручную. Корректировку необходимых параметров можно осуществлять через ПК, планшет или смартфон, подключенный к домашней сети через Wi-Fi или по кабелю, а по статическому IP-адресу это можно сделать через обычный веб-браузер из любой точки мира. Также предусмотрена система раннего оповещения о сбоях в работе, которые помогут своевременно принять меры для устранения возможных неполадок.