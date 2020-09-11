НПП «Александр» построило систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One

Научно-производственное предприятие «Александр» построило прозрачную и эффективную систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One. Благодаря внедрению новой системы срок согласования и принятия решений сократился с двух месяцев до одного-двух дней. Появилась возможность вести централизованное планирование производства. В системе на сегодняшний день работает около 80 человек. Партнером по внедрению выступила компания «Никотех».

НПП «Александр» приняло решение о запуске цифровой трансформации в связи с быстрым ростом бизнеса, что привело к увеличению количества клиентов и выпускаемой продукции. В результате компания постоянно управляла процессами в режиме форс-мажора. Стояла задача объединить все производственные и логистические процессы в одной системе, упростить документооборот, ускорить процедуру согласования и в целом сделать управление производством более гибким к изменениям рынка. В контуре SAP Business One сейчас реализовано управление складами, учет мест хранения, учет продукции, инвентаризация, управление внутренней логистикой, партионный учет и маркировка изделий. Это помогло существенно сократить трудозатраты на ведение складских операций.

Проект по переходу на единую систему SAP Business One объединил в одном информационном пространстве три распределенные площадки в Москве, Брянске и Рязани, позволив сделать процесс планирования и управления процессами централизованным. Так, ранее сбор и анализ отчетов по площадкам занимал несколько дней, сейчас же все данные хранятся в одной системе, что позволяет анализировать их в режиме онлайн. Кроме того, повысились качество и актуальность информации, в частности по текущим производственным запасам, а по итогам анализа процесса закупок было найдено решение, которое поможет сократить транспортные расходы в несколько раз.

Одной из особенностей проекта стала настройка системы согласования через мессенджеры. Сотрудники вносят документы в SAP Business One, а далее система автоматически отправляет их на согласование в мессенджер. Также на складе используются ТСД (терминал сбора данных) – сканеры, благодаря чему приемка товара осуществляется очень быстро, фактически в три клика, а отгрузка – в два. Компания также недавно запустила процедуру отслеживания производственных заказов с использованием терминалов сбора данных.

«SAP Business One позволяет уйти от консервативной схемы ручного управления к единой, максимально понятной и прозрачной, автоматизированной системе управления предприятием. И, что важно, в достаточно короткие сроки. Благодаря внедрению современного решения НПП «Александр» смогло быстро перейти на следующий этап развития, увеличивая объем продаж без риска сбоев в производственном процессе», – отметил Вячеслав Семенов, исполнительный директор НПП «Александр».

«Развитие технологий сегодня идет быстрым темпом, и вопрос скорости имеет все большее значение: скорость внедрения инноваций, скорость бизнес-процессов, скорость получения информации и т.д. Такие современные решения как SAP Business One позволяют подготовиться к быстрому росту бизнеса, адаптироваться к изменениям на рынке и выдерживать конкуренцию», – отметил управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ Алексей Петунин.