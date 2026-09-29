Возвращение в СССР. Государство тратит сотни миллионов на настольные проводные телефоны – мобильной связи доверия нет

Госкомпании всего за год более чем втрое нарастили закупки стационарных телефонов. За январь-август 2026 г. они потратили на них около 118 млн руб. Основных причин две – регулярные ограничения в работе сотовой связи и поиск более защищенных каналов связи.

Телефон на привязи

Стационарные телефоны, физически подключенные к проводной линии связи, бьют все рекорды популярности в российском госсекторе. Как пишут «Ведомости», за первые восемь месяцев 2026 г. отечественные госкомпании потратили на их закупку около 118 млн руб.

Рост объемов закупок за январь-август 2026 г. в денежном выражении оказался более чем трехкратным на фоне аналогичного периода 2025 г. Издание ссылается на статистику электронной торговой площадки «РТС-Тендер».

С точки зрения количества закупок спрос госкомпаний на стационарные телефоны в России тоже вырос, но не так масштабно – на 12,5% год к году. Количество таких тендеров в январе-августе 2026 г. составило 3595, отмечено в статистике сервиса «Контур.Закупки».

Одним – все, другим – ничего

Госзакупки в России регулируются двумя федеральными законами. Первый – № 44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных органов власти), второй – № 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием).

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В случае закупок стационарных телефонов почти весь объем за отчетный период обеспечили именно компании с госучастием, гласит статистика «РТС-тендера». По 223-ФЗ объем закупок за год вырос в четыре раза, составив 116 млн руб., то есть на 44-ФЗ осталось лишь 2 млн руб.

На то, что почти все телефоны были куплены по 223-ФЗ, изданию указал и представитель «Росэлторга», не раскрывая абсолютных цифр. Он отметил, что в деньгах закупки выросли на 28% и добавил, что этот рост обеспечили именно тендеры по 223-ФЗ.

Средняя стоимость закупки снизилась год к году на 22,8%, составив 486,93 тыс. руб., сообщила изданию эксперт «Контур.Закупок» Анна Маркичева.

Беспроводное закончилось

Опрошенные «Ведомостями» аналитики выделили две основные причины роста закупок стационарных телефонов в российском госсекторе. Например, директор по проектной деятельности АНО «Телекоммуникационное оборудование» Николай Середин уверен, что происходящее – это следствие «изменения архитектуры внутрикорпоративных сетей госкомпаний».

По его словам, стационарная связь очень востребована в связанных с критической информационной инфраструктуре (КИИ) организациях, «где необходимы централизованное управление связью, разграничение прав доступа, запись разговоров и интеграция с диспетчерскими и информационными системами».

Середин упомянул и регулярные отключения мобильного интернета, а также отдельных сервисов. Напомним, в Москве мобильный интернет не работал весь март 2026 г., в результате чего не функционировали банкоматы и общественные туалеты.

Рост закупок стационарных телефонов с блокировками мобильной связи увязал и независимый аналитик, автор Vilianov.com Сергей Вильянов. Он заявил, что на фоне этого настольные телефоны стали «более надежным вариантом коммуникации».

У России свой путь

Российский госсектор начал скупать стационарные телефоны еще раньше. В марте 2026 г. CNews приводил статистику «СКБ Контура», согласно которой с 27 марта 2025 г. по 27 марта 2026 г. госзакупки телефонных аппаратов выросли более чем на 50% в деньгах. Сумма, затраченная на них, за отчетный период составила 3,3 млрд руб. – рост достиг 53,5% год к году.

Впрочем, едва ли госсектор готовится полностью отказаться от современных средств связи и полностью вернуться к классической фиксированной телефонии, заявил «Ведомостям» Сергей Вильянов. По его мнению, рост госзакупок таких аппаратов «отражает скорее спрос на более надежные корпоративные каналы связи, чем возврат к традиционной телефонной сети».

Фотограф: Nic Wood|Pexels Стационарные телефоны скупают для установки в офисах и госконторах

А пока Россия возвращается к фиксированным телефонным аппаратам, в соседней Финляндии полностью отказались от проводной телефонной сети. Как сообщал CNews, страна лишилась последнего крупного телеком-оператора, предоставлявшего услуги стационарной телефонной связи. 1 июля 2026 г. обеспечение работоспособности такой связи полностью прекратила Elisa – крупнейшая телекоммуникационная компания страны.

Для ровных пацанов

В конце марта 2026 г. о росте популярности стационарных телефонов по всей России заявлял президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Как сообщало агентство ТАСС, Осеевский утверждал, что физлица стали чаще запрашивать установку домашних телефонов.

Глава оператора не стал раскрывать конкретные цифры, но сделал особый акцент на том, что домашние телефоны ставят себе не только обычные россияне, но и даже «многие очень уважаемые люди».

Кого именно Осеевский относит к этой категории, он не уточнил, но зато посоветовал всем поставить себе фиксированный телефон. «Это просто гарантированный способ связи. Я прямо всем советую вернуться к стационарному телефону. Как огнетушитель – это должно быть в каждом доме», – заявил президент «Ростелекома» (цитата по РБК).