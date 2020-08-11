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«Казахмыс» перешел на ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

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Корпорация «Казахмыс» ввела в эксплуатацию ERP-систему на базе Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Проект внедрения начался в мае 2019 г. Менее чем за восемь месяцев был спроектирован дизайн будущего решения, разработана и протестирована функциональность, подготовлена к запуску система и обучено более 1,3 тыс. пользователей. Партнером в реализации проекта выступила компания Awara IT.

В рамках реализации первой очереди проекта был автоматизирован финансовый и логистический контур системы, включая все участки бухгалтерского учета, складской учет, закупки и продажи, договорная деятельность, операции торгового дома, а также интеграции с внешними системами и платформами государственных регуляторов.

С 1 января 2020 г. система была запущена в опытную эксплуатацию, по завершении которой 1 мая 2020 г. заказчиком было принято решение о переводе системы в промышленную эксплуатацию. Продолжается проект по развитию решения – разработка отчетности и реализация дальнейших стадий внедрения системы.

Отличительной особенностью проекта стало использование российской локализации для построения решения в полном соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Проект стал первым в мире, где была внедрена российская локализация.

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