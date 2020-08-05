ТРЦ «Zеленопарк» оцифровал взаимоотношения с арендаторами и подрядчиками с помощью Okdesk

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Zеленопарк» внедрил help desk систему Okdesk для автоматизации процессов внутреннего взаимодействия с арендаторами и подрядчиками. Благодаря системе ТРЦ повысил лояльность арендаторов, прозрачность и эффективность взаимоотношений со службами управляющей компании (УК) и подрядчиками по сервисному обслуживанию.

«Zеленопарк» искал систему, с помощью которой можно было бы перейти к новому формату коммуникаций с арендаторами и повысить эффективность работы службы эксплуатации за счет прогнозируемых и контролируемых сроков решения всех вопросов.

Специализированная help desk система Okdesk подошла под все требования «Zеленопарка». Благодаря внедренному решению и его готовым инструментам ТРЦ удалось сделать все взаимоотношения с арендаторами максимально прозрачными и формализованными. Теперь у них есть возможность обращаться к УК ТРЦ по удобным для них каналам взаимодействия, просматривать истории всех своих взаимоотношений с торговым центром. Это они могут делать на портале арендаторов или посредством мобильного приложения.

Благодаря мобильному приложению арендаторы могут оформлять заявки на ввоз товаров на объект за пару секунд. Настроенные алгоритмы позволяют без лишних временных затрат согласовать заявку и автоматически передать её на КПП. При въезде автомобиля с товаром сотрудник КПП со своего мобильного устройства делает фото, отметку об исполнении и прикладывает их к заявке.

С помощью help desk системы была создана база единых правил работы для всех субъектов в торговом центре. Кроме этого, система используется и для массового информирования арендаторов. Таким образом, Okdesk стал не просто системой регистрации и учета заявок, но и единым интерактивным инструментом взаимодействия со всеми арендаторами и подрядчиками. Благодаря Okdesk также были автоматизированы все взаимоотношения внутри различных служб УК ТРЦ.

ТРЦ планирует расширить перечень услуг, которые будут оказываться посредством Okdesk, увеличить количество каналов для обращений, в частности добавить telegram-бота. Кроме того, «Zеленопарк» планирует начать использовать QR-коды для учета оборудования и проводимых в отношении него работ на объекте.

«Современный ТРЦ можно сравнить с городом по количеству эксплуатируемой инфраструктуры и коммуникаций между всеми участниками: сотрудниками, подрядчиками, арендаторами, посетителями. Управление этими аспектами жизни ТРЦ сегодня невозможно представить без автоматизации с помощью специализированных решений. Важно, что многие крупные объекты по всей стране осознали необходимость использования таких инструментов», – отметил руководитель отдела развития отраслевых решений и интеграции Okdesk Игорь Кудинов.