МТС сообщила о двукратном росте спроса на размещение персональных данных в облаке

МТС сообщила о росте спроса на облачные сервисы. В первом полугодии 2020 года объём хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В два раза популярнее стали сервисы для размещения персональных данных в облаке.

В первом полугодии 2020 года облака помогали компаниям запускать digital-проекты и развивать онлайн-продажи. В связи с этим почти половину новых подключений (45%) составили инфраструктурные сервисы, IaaS. Порядка 18% пришлось на сервисы для удаленной работы и виртуальные рабочие места, что обусловлено активизацией дистанционных форматов. Для того чтобы обеспечить защиту от киберрисков, бизнес пользовался услугами информационной безопасности из облака, доля которых превысила 12% среди всех новых подключений. В этом сегменте вдвое вырос спрос на сервисы для размещения персональных данных в облаке в соответствии с требованиям законодательства. Кроме того, компании стали чаще подключать услуги резервного копирования, заботясь о сохранности данных.

«На рынке облачных технологий происходят качественные изменения. В сторону облачных решений начали смотреть даже те, кто ранее об этом не задумывался. Бизнес переходит в облака, чтобы оперативно реагировать на перемены, которые становятся все быстрее и разнообразнее. В среднем на 30-35% нарастили потребление облачных ресурсов существующие клиенты по итогам первого полугодия 2020 года. Среди них промышленные предприятия, ритейл, банки и страховые компании. Мы прогнозируем устойчивый рост интереса к облачным услугам до конца 2020 года и далее», — отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Самыми активными потребителями облачных сервисов стали представители ритейла, на которых приходится порядка 28% клиентского портфеля #CloudМТS. Около 22% занимает сфера финансов, 17% — промышленные предприятия. Порядка 13% составляет доля транспортных и логистических компаний. Более 60% клиентов провайдера #CloudMTS пользуются комплексом услуг оператора: мобильной связью и data-сервисами МТС.

В первом полугодии 2020 года провайдер #CloudMTS реализовал проекты по организации облачной инфраструктуры для крупнейших российских компаний. В целях цифровизации бизнеса группы «Дымов» в облако перенесены все ИТ-системы, которыми пользуются животноводческие комплексы. Развернута и запущена в облаке цифровая платформа управления на основе решений SAP для Segezha Group, одного из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов. Реализован проект для девелопера федерального уровня -- группы компаний «КОРТРОС», который перенес в облако МТС все бизнес-системы и приложения филиалов и центрального офиса. C помощью облачных технологий девелопер оперативно перевел 95% сотрудников на удаленные рабочие места.

В первом полугодии 2020 года наиболее востребованным стал сервис, дающий возможность размещать персональные данные в облаке . Его доля составила порядка 43% от всех новых подключений услуг информационной безопасности #CloudМТS.

На втором месте с долей в 20% облачный антивирус, который защищает ИТ-ресурсы и корпоративные данные, размещенные в публичном облаке. Решение разработано в технологическом партнерстве с «Лабораторией Касперского».

Около 15% новых подключений пришлось на облачный сервис по защите веб-приложений – Web Application Firewall (WAF). Он защищает от кражи персональных данных, атаки на пользователей сайтов и нарушения работоспособности интернет-ресурсов.