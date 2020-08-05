Cloud4Y перевел в облако систему ФАДН России

Провайдер облачных услуг Cloud4Y перевел в облако систему мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций ФАДН России.

Система автоматически в режиме реального времени отслеживает СМИ, блоги, новостные порталы, соцсети и другие интернет-источники на предмет зарождающихся конфликтных ситуация на межнациональной или религиозной почве. Оператор получает уже отфильтрованную информацию о ситуации, видит оценку ее критичности и может предпринять меры, необходимые для предупреждения дальнейшего развития конфликта.

Поток информации в интернете неуклонно растет, и создавать собственный ИТ-парк для ведомства затратно и нецелесообразно. Его придется постоянно расширять и модернизировать, обслуживать и поддерживать в рабочем состоянии. Поэтому агентство приняло решение использовать возможности, которые предлагают облачные платформы. Облака могут обеспечить необходимую ФАДН России гибкость, масштабируемость, возможность быстрого добавления виртуальных машин для новых операторов, построения математических моделей на основе алгоритмов искусственного интеллекта и «умную» фильтрацию не относящегося к тематике ведомства контента.

С целью найти достойного технологического партнера организация объявила тендер на предоставление защищенного высокопроизводительного решения, способного закрыть потребность ФАДН на текущий момент и в перспективе дальнейшего развития. Победителем конкурса, в котором участвовали крупнейшие российские провайдеры, стала компания Cloud4Y.

Корпоративный облачный провайдер подтвердил соответствие всем требованиям безопасности и предоставил всю ИТ-инфраструктуру, необходимую для работы системы мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. После ряда тестов, проведенных ФАДН с целью убедиться в способности облачной платформы Cloud4Y успешно справляться высокими нагрузками, организация завершила процесс миграции в облачную инфраструктуру провайдера.

Теперь благодаря сотрудничеству с Cloud4Y системы мониторинга работают бесперебойно и быстро, позволяя ФАДН России легко собирать и анализировать информацию, не задаваясь вопросами обслуживания и модернизации ИТ-парка. Миграция в облако позволила организации сосредоточиться на работе, составить долгосрочный бюджетный план и обеспечить надлежащий уровень защиты чувствительных данных без необходимости самостоятельно проходить регулярную аттестацию в ФСБ и ФСТЭК.